Beatleap: finalmente, você pode sincronizar músicas com vídeos de forma rápida e fácil

(Pocket-lint) - Beatleap por Lightricks é um aplicativo de edição de vídeo baseado em áudio que sincroniza automaticamente clipes de som

com videoclipes perfeitamente.

Graças à colaboração da empresa com o Epidemic Sound, os usuários podem escolher clipes de som para

adicione aos seus vídeos a partir de uma biblioteca repleta de estilos populares. Beatleap usa aprendizado de máquina para

Misture e combine seus videoclipes de maneira inteligente com os clipes de áudio ou música que você escolher usar.

Beatleap é um aplicativo iOS que permite aos usuários criar vídeos remix de qualidade profissional em apenas alguns

clica diretamente de seu iPhone ou iPad.

Beatleap foi projetado com profissionais de marketing digital e aspirantes a criadores de conteúdo. Além disso, também é adequado para pessoas que gostam de compartilhar videoclipes envolventes nas mídias sociais regularmente e não querem lidar com a edição manual de suas imagens de vídeo em clipes que sincronizam perfeitamente com clipes de música selecionados.

Aqui, daremos uma olhada nos recursos excepcionais em oferta com o Beatleap e como você pode usá-los para criar vídeos de alta qualidade com aparência profissional.



Você não precisa ter nenhuma experiência anterior em edição de vídeo para usar o Beatleap para criar vídeos. O app cuida de tudo para você. Com o Beatleap, os usuários podem criar vídeos incríveis com apenas alguns toques, sem ter que passar pelo processo de aprendizagem de edição de vídeo.

Como profissional de marketing ou criador de conteúdo digital, você precisa ser capaz de criar vídeos com rapidez e facilidade em seu dispositivo para poder postar em qualquer lugar.

O Beatleap oferece um editor poderoso para dispositivos iOS, permitindo aos usuários fazer vídeos incríveis que sincronizam perfeitamente com a música. Usando o aplicativo, você pode fazer isso diretamente do seu dispositivo móvel.

O Beatleap usa inteligência artificial de última geração que simplifica o processo de edição de vídeo para os usuários. Os usuários também não precisam se preocupar com a sincronização de efeitos e momentos emocionantes da música com os videoclipes, pois o Beatleap faz isso perfeitamente.

Além disso, Beatleap automaticamente corta, corta e mistura seus videoclipes de acordo com a batida da trilha sonora que você selecionar. Isso garante a sincronização perfeita de áudio com vídeo. Também é uma ótima maneira de tornar o conteúdo de seu vídeo mais envolvente e agradável para os espectadores.



Criar um vídeo com o Beatleap é fácil. Tudo que você precisa fazer é escolher qualquer videoclipe que deseja usar e adicionar clipes de música a ele. O resto do trabalho é feito pelo aplicativo.

O aplicativo escolhe os melhores momentos das filmagens que você grava para você. Além disso, você pode visualizar o vídeo final ao vivo antes de exportá-lo. Isso é útil para fazer alterações ou acréscimos aos seus vídeos antes de renderizar a versão final.

Isso também significa que você pode experimentar diferentes clipes de música com seu vídeo, e diferentes efeitos em camadas, para obter a aparência exata que deseja. Os usuários também não precisam se preocupar em ficar sem músicas para escolher, pois o Beatleap oferece uma biblioteca de mais de 1.000 músicas profissionais para sincronizar perfeitamente seus vídeos.



Assim como tudo relacionado à edição de vídeo, você também não precisa se preocupar em adicionar efeitos de vídeo perfeitamente ao criar vídeos com Beatleap. O Beatleap permite que os usuários usem efeitos de vídeo impressionantes em seus vídeos, que são colocados automaticamente no momento perfeito. Tudo isso é feito automaticamente.

Os usuários têm controle sobre a aparência de seus vídeos com os filtros e sobreposições da moda do Beatleap. Você apenas escolhe o filtro ou sobreposição que deseja e adiciona conteúdo a ele. Os usuários têm a opção de escolher entre 20 poderosas ferramentas e efeitos de edição. Além disso, Beatleap inclui 50 belos filtros, como Glitch, Film e VCR para os usuários adicionarem aos seus vídeos. Esta é uma maneira fácil de adicionar personalidade aos seus vídeos.



O Beatleap fornece um editor de vídeo poderoso com recursos de inteligência artificial que permite aos usuários do iOS sincronizar música com vídeos em alguns cliques. É a solução perfeita para profissionais de marketing digital e influenciadores aspirantes que precisam criar e postar conteúdo de vídeo envolvente regularmente.

O Beatleap oferece assinaturas de acesso ilimitado, já que você pode assinar todos os recursos e conteúdo oferecidos para compra no Beatleap por Lightricks. Além disso, você pode optar por uma taxa de licença única.

Para recapitular:

• Beatleap é um software de edição de vídeo baseado em música projetado por Lightricks especificamente para dispositivos iOS.

• São mais de 1.000 músicas para escolher e usar em seus vídeos com o Beatleap, graças à integração do aplicativo com o Epidemic Sound.

• O Beatleap oferece aos usuários recursos de economia de tempo que editam e criam vídeos automaticamente para os usuários, sincronizando perfeitamente os clipes de música que escolherem.

