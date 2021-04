Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Zoom está lançando um novo recurso de plano de fundo. Chamado de Vista Imersiva , o Zoom anunciou o recurso pela primeira vez no ano passado em sua conferência Zoomtopia. Agora, está disponível para todas as contas gratuitas e profissionais que participam de reuniões e webinars. Aqui está o que você precisa saber, incluindo como ativá-lo.

A Visualização Imersiva é um novo tipo de plano de fundo virtual que coloca você e outros participantes da reunião juntos em um local de aparência realista. Permite até 25 participantes. Como organizador da reunião, você pode habilitar a Visualização Imersiva no mesmo menu em que encontra a Visualização de Alto-falante e a Visualização de Galeria. Em seguida, o Zoom colocará os participantes automaticamente em uma cena virtual, como uma sala de diretoria ou auditório, ou o organizador da reunião pode carregar sua própria cena.

Os hosts também podem colocar participantes e redimensioná-los.

Nota: Se estiver usando sua própria cena, o Zoom diz que corresponder ao tipo de arquivo, proporção de aspecto e resolução que ele recomenda para fundos virtuais é o melhor.

A Visualização Imersiva tem algumas limitações. Para chamadas com mais de 25 pessoas, os participantes restantes serão colocados em uma faixa de miniaturas de vídeo na parte superior da cena. Além disso, para quem não está executando a versão mais recente do Zoom no desktop ou dispositivo móvel, o plano de fundo usará as configurações anteriores antes de a Visualização Imersiva ser ativada. Por exemplo, se seus amigos estiverem reunidos em uma sala de reuniões, você verá a grade usual de caixas com fundos pretos.

Certifique-se de que está executando a versão mais recente do cliente de área de trabalho Zoom:

Windows versão 5.6.3 ou superior

MacOS versão 5.6.3 ou superior

Para habilitar o recurso Immersive View para seu próprio uso:

Faça login no portal da web do Zoom. No menu de navegação, clique em Configurações. Na guia Reunião na seção Em Reunião (Avançado), encontre Visualização Imersiva. Verifique se a configuração está habilitada. Se a configuração estiver desabilitada, clique no botão de alternar Status para habilitá-lo. Se uma caixa de diálogo de verificação for exibida, escolha Ativar para verificar a alteração. Se a configuração estiver esmaecida, ela foi bloqueada no nível da conta e precisa ser alterada nesse nível.

Observação: deseja habilitar o Immersive View no nível da conta ou do grupo? Consulte o guia de perguntas frequentes do Zoom aqui.

Em uma reunião ou webinar, no canto superior direito, clique em Exibir. Clique em Visualização Imersiva. Selecione uma das seguintes opções para colocar os participantes na cena: Automaticamente: Isso incluirá tantos participantes quanto possível na cena que você selecionar.

Manualmente: você pode adicionar ou remover participantes como desejar. Selecione a cena que deseja usar. Clique em Iniciar para iniciar a Visualização Imersiva.

Nota: Quando usado em um webinar, o host e os membros do painel serão colocados juntos no fundo virtual, enquanto os participantes visualizam a cena.

O Zoom tem um explicador aqui na Visualização Imersiva. Além disso, verifique nosso guia de dicas e truques de Zoom e alguns de nossos fundos virtuais favoritos de Zoom.

Especial linha de produtos de primavera da Apple - Pocket-lint Podcast 100 Por Rik Henderson · 27 Abril 2021

Escrito por Maggie Tillman.