Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como o Facebook e o Twitter, o Reddit tem trabalhado em seu próprio produto de áudio semelhante ao Clubhouse. É chamado Reddit Talk.

O Reddit anunciou o novo recurso em uma postagem do blog, apelidando-o de uma "prévia", já que o recurso ainda não está amplamente disponível. Durante os primeiros testes, o Reddit permite apenas que os moderadores iniciem uma palestra. Os moderadores que desejam experimentar em seu subreddit podem agora adicione entrar em uma lista de espera para ter acesso. Os moderadores também podem permitir que "palestrantes" de confiança co-apresentem um Talk com eles.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Reddit Talk, incluindo como experimentá-lo.

O mais recente aplicativo obrigatório se chama Clubhouse . Conhecido por ser um lugar para se encontrar, conversar e compartilhar ideias, o aplicativo é bastante básico. Ele permite que você crie e entre em "salas" - onde você pode conversar com outras pessoas em uma chamada em conferência. Você não pode compartilhar fotos, vídeos ou mesmo texto. Tudo que você pode fazer é falar. Outros usuários simplesmente entram e saem da chamada quando quiserem. Bem, em resposta ao Clubhouse e seu aumento em popularidade, várias redes sociais têm desenvolvido suas próprias experiências de áudio para os usuários experimentarem, incluindo o Reddit.

O Reddit está lançando o Reddit Talk como um lugar para você começar conversas sobre "Q&A, AMAs, palestras, discussões no estilo de rádio esportiva, sessões de feedback da comunidade", ou para dar aos membros da comunidade um lugar para sair. Como a empresa explicou: "Atualmente, você pode usar sequências de texto, imagens, vídeos, bate-papos e transmissões ao vivo para ter conversas e sair com pessoas em suas comunidades. Embora sejam ótimas mídias, há outras ocasiões em que ter um áudio ao vivo conversar pode ser mais útil ou, francamente, mais divertido. "

Com base na descrição e nas imagens do Reddit, o Reddit Talks parece “viver” dentro dos subreddits. Atualmente, apenas moderadores podem iniciar um Reddit Talk, mas qualquer Redditor no iOS e Android pode ouvir um Talk e reagir com emojis. Os ouvintes também podem levantar a mão para o anfitrião convidá-los a falar. Reddit disse que os hosts do Talk podem convidar, silenciar e remover alto-falantes. Também está “testando maneiras” para os hosts personalizarem a aparência do Talks com emojis e cores de fundo. Os usuários também poderão alterar seu avatar.

Se estiver interessado em iniciar um Talk, você pode entrar em uma lista de espera aqui . O Reddit disse que avisará quando o Reddit Talk estiver disponível para você.

Confira a postagem do blog do Reddit para mais detalhes!

Escrito por Maggie Tillman.