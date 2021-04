O que as alterações do aplicativo NHS Test and Trace significam para você?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A forma como usamos o aplicativo NHS Test and Trace no iOS e Android mudará a partir de segunda-feira, conforme as medidas de bloqueio do Reino Unido relaxam ainda mais.

Mas quais são essas mudanças e como elas afetarão você? Leia.

O aplicativo NHS Test and Trace (chamado NHS Covid-19 nas respectivas lojas de aplicativos) funcionará basicamente da mesma forma, é a forma como você o usa que mudará a partir de 12 de abril de 2021.

Em vez de o líder do grupo principal ser o único a fazer o check-in em um local (via QR Code), todo visitante precisará fazer isso a partir de segunda-feira.

Isso significa que cada visitante de um bar, cabeleireiro, loja ou qualquer outro local exigirá a instalação do aplicativo em seu telefone e a leitura de um novo código QR fornecido pelo governo no momento da entrada.

Além disso, se seu teste for positivo para o Coronavirus, você precisará fornecer um histórico de todos os locais que visitou recentemente. Este será enviado de forma anônima, assim sua privacidade ficará protegida, mas os locais poderão então tomar outras providências e outros clientes que os visitarem serão notificados automaticamente pelo aplicativo instalado em seus próprios telefones.

Tudo pode então ser testado e auto-isolado conforme necessário.

A função de histórico do local é opcional, mas pode ajudar enormemente se o teste for positivo.

A última atualização do aplicativo NHS Covid-19 foi lançada no final de março, para iOS e Android.

A versão atual do aplicativo para iOS e Android é a versão 4.7. No entanto, espera-se que uma nova atualização chegue nos próximos dias - você precisará garantir que ela foi baixada e instalada.

Se você ainda não tem o aplicativo NHS Test and Trace instalado, acesse aqui para obtê-lo para iOS e aqui para Android .

Escrito por Rik Henderson.