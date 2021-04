Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Signal anunciou que está testando um novo recurso de pagamento ponto a ponto, mas apenas na versão beta de seus aplicativos.

Chamado de Signal Payments, ele funcionará como Venmo ou Square Cash , permitindo que você envie dinheiro para amigos que também usam o aplicativo. Mas há uma ressalva. O novo recurso atualmente suporta apenas a carteira MobileCoin e sua criptomoeda MOB. O cofundador e CEO da Signal, Moxie Marlinspike, trabalhou como consultor para a empresa , então a decisão de apoiar seu protocolo não é muito surpreendente.

“O primeiro protocolo de pagamentos para o qual adicionamos suporte é uma rede de pagamentos com foco na privacidade chamada MobileCoin, que tem sua própria moeda, MOB”, escreveu Jun Harada da Signal em um post de blog . “Como sempre, nosso objetivo é manter seus dados em suas mãos, e não nas nossas; O design do MobileCoin significa que o Signal não tem acesso ao seu saldo, histórico completo de transações ou fundos. "

Signal disse que você também pode transferir seus fundos a qualquer momento se quiser mudar para outro aplicativo ou serviço.

Se você estiver interessado em experimentar o recurso, ele está disponível apenas para usuários no Reino Unido. “Este é um recurso beta em uma versão beta, mas para aqueles no Reino Unido que vivem no limite, ajude-nos a testar e fornecer feedback”, disse Harada.

Você deve primeiro se inscrever no MobileCoin e depois acessar o Signal Payments através do Signal beta . Você pode enviar feedback aqui.

Escrito por Maggie Tillman.