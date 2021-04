Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns criadores de TikTok legendas manualmente seus próprios vídeos em um esforço para serem mais inclusivos e acessíveis. Mas, em breve, o TikTok irá gerar legendas automaticamente para todos os vídeos. Um criador só precisa habilitá-los por vídeo.

TikTok é um aplicativo social usado para criar e compartilhar vídeos. Muitos vídeos tendem a ser focados na música, com os criadores aproveitando o vasto catálogo do aplicativo de efeitos sonoros, trechos de música e filtros para gravar clipes curtos deles dançando e dublando. Mas há um número incontável de vídeos para descobrir, com temas variados. Há vídeos de bricolagem e artesanato, esquetes cômicos, o que você quiser.

A opção de adicionar legendas automáticas aparecerá na página de edição depois que um vídeo for carregado ou gravado. O recurso deve tornar os vídeos do TikTok mais fáceis de assistir para espectadores surdos e com deficiência auditiva. Também beneficiará as pessoas que não conseguem ouvir áudio ao navegar pelo TikTok. Talvez seu filho esteja dormindo nas proximidades ou talvez eles estejam em um evento ou em um lugar onde o barulho não é permitido.

Os criadores podem editar as legendas para corrigir quaisquer erros e os visualizadores podem desativá-las por meio de um botão de legendas no painel de compartilhamento.

Melhores aplicativos Android 2021: o guia final Por Maggie Tillman · 6 Abril 2021

O novo recurso de legenda automática estará disponível em inglês dos EUA e japonês no lançamento. A TikTok disse que irá adicionar mais idiomas “nos próximos meses”.

Para obter mais informações sobre como o TikTok funciona, consulte nossos guias:

Escrito por Maggie Tillman.