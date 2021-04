O Discord agora tem a opção de apresentação apenas de áudio do tipo Clubhouse

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Discord está dando uma olhada no manual do Clubhouse com "Canais de palco " apenas de áudio que permitem aos usuários fazer apresentações.

A empresa afirma que, no último ano, mais e mais pessoas têm usado o Discord e também de novas maneiras.

O serviço de chat de voz para jogadores se transformou e está sendo usado de maneiras cada vez mais incomuns. Com tudo virtual e distanciado socialmente, coisas como festivais, convenções e até sessões de karaokê mudaram para o Discord.

Agora a empresa está tomando medidas para acomodar as necessidades de mais pessoas com os Canais de Palco.

Este novo recurso está sendo implementado especificamente para Community Servers e oferece aos usuários a capacidade de transmitir bate-papos ao vivo para um público cativo. A ideia dos Canais de Palco é criar um lugar onde as pessoas possam apresentar ao público de uma forma confortável e envolvente.

Canais de palco são projetados para que os usuários não possam falar uns com os outros, mas em vez disso, os membros da audiência precisam indicar se / quando eles gostariam de falar e então um moderador pode ativamente movê-los para uma fila de fala para que eles possam se envolver.

Canais de palco devem ser usados para eventos especiais, incluindo sessões de voz pergunte-me qualquer coisa, entrevistas, clubes de leitura, apresentações e muito mais.

Discord espera que este novo recurso ajude a aproximar as pessoas, mesmo que virtualmente com eventos centrados em áudio de todas as variedades para um público mais amplo. Naturalmente, o Discord tem um alcance mais amplo do que o Clubhouse também, graças a ser aberto a usuários do Windows, macOS, iOS, Android e muito mais.

Para descobrir como iniciar seu próprio Canal de Palco, consulte a página de perguntas frequentes aqui .

Escrito por Adrian Willings.