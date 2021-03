19 dos melhores memes do Canal de Suez: Boaty McStuck Face

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imaginaríamos que o pobre capitão do MV Ever Given (Evergreen) está passando por momentos terríveis. Depois de conseguir ficar preso no Canal de Suez, o cargueiro conseguiu bloquear a pista para as centenas de outras embarcações que tentavam passar por aquela região.

Cerca de 50 navios passam por dia pelo Canal, com a viagem alternativa exigindo navegar ao redor do Cabo da Boa Esperança. São mais 3.500 milhas náuticas para a jornada que todos prefeririam evitar. Depois de uma semana, o Evergreen foi finalmente libertado , o que é uma boa notícia para todos.

Nos últimos dias, entretanto, todos os tipos de memes surgiram online e vale a pena dar uma olhada se você estiver procurando por uma boa gargalhada.

Outro dos melhores memes sobre o Canal de Suez envolve simplesmente um gif de Austin Powers tentando fazer uma curva infinita de um veículo depois de colocá-lo em um corredor. Podemos facilmente imaginar o capitão do navio fazendo a mesma coisa.

Quer pegar uma onda de fama roubando a aparência do famoso navio? Jamie Jones tem algumas sugestões interessantes, incluindo calças Dolce & Gabbana e alguns adesivos de lixo.

Todos riram, mas há cerca de mil navios no Canal de Suez que poderiam usar isso agora. pic.twitter.com/NyWkyarkWf - Julie Gerstein (@havethehabit) 24 de março de 2021

Embora não haja nenhum livro sobre como evitar que seu navio de carga fique preso em um canal, há um livro sobre como evitar navios enormes. Os outros barcos no canal provavelmente teriam feito uma cópia deste livro. O que pode explicar por que estava esgotado no momento deste Tweet.

Tokyo Drift

O Ever Given é um dos maiores navios de carga do mundo inteiro. Portanto, pode ser um dos maiores veículos que já existiu. Ao contrário de um carro de corrida de rua, no entanto, ele não foi projetado para ir para os lados, como foi comprovado por eventos recentes.

Anncios estranhos

Anúncios são um mal necessário do mundo capitalista, mas com certeza podem ser desagradáveis, especialmente no celular. Esse meme nos fez rir.

Uma boa caminhada

Ficar preso em casa por tanto tempo certamente causou estragos no bem-estar mental de muitas pessoas. A orientação do governo não é muito útil e os responsáveis querem que acreditemos que alguns exercícios regulares são suficientes para combater a miséria. Mas, assim como um pequeno escavador não foi suficiente para libertar o Sempre Dado, uma boa caminhada não o ajudará a sair da depressão.

Vire na prxima direita no Canal de Suez

Todos nós já vimos histórias de terror sobre pessoas que seguem instruções de navegação por satélite muito literalmente e acabam entrando em um rio. E se o capitão do navio estivesse fazendo a mesma coisa. Não valeria a pena uma boa risada?

Os cotonetes vo resolver isso

Embora você nunca deva inserir cotonetes no canal auditivo, talvez um grande pudesse ser a solução para o problema do navio preso. No mínimo, teria sido divertido assistir e poderia ter limpado o curso dágua ao mesmo tempo.

Que se intensificou rapidamente

Bem quando você pensou que as coisas não poderiam piorar. A situação no Canal de Suez aumentou rapidamente quando Godzilla e King Kong apareceram para dar uma mão. O ego atrapalhou a tarefa em questão.

Somos todos o navio

Muitas das pessoas que criaram os melhores memes de nossa lista relacionaram a situação do barco e de sua tripulação com suas próprias vidas. Estes são alguns dos mais engraçados. Somos todos os Sempre Dado de várias maneiras. O cartunista Chaz Hutton fez a história em quadrinhos perfeita para esse momento.

Poderia ser pior

Claro, você pode estar tendo um dia difícil, mas provavelmente não é tão ruim quanto o do capitão deste navio. Preso no canal, segurando a economia mundial, todo mundo assistindo e fazendo memes.

Entusiasmo vs caixa de entrada

Você olha para sua caixa de entrada e tem medo de lidar com ela? Centenas e centenas de e-mails não lidos olhando para você, desafiando-o a pular no vazio. Este meme sente sua dor.

Fazendo o seu melhor

Que tal isso - um meme tão bom que alguém criou uma conta no Twitter especificamente para ele. Tem sido um momento difícil para todos, mas você está fazendo o seu melhor.

Problemas de pegada de carbono

Elon Musk incentiva regularmente as pessoas a investirem em Bitcoin. Uma moeda que não é realmente conhecida por ter uma grande pegada de carbono. Como contraponto, sua empresa fabrica veículos incrivelmente populares e verdes, mas esses carros não são suficientes para combater os danos ao meio ambiente.

Dinheiro de estmulo

Os problemas financeiros causados pela Covid não são brincadeira. O apoio financeiro oferecido para ajudar a aliviar esse problema, entretanto, é bastante mesquinho, como perfeitamente resumido por este meme.

WD-40 resolve todos os problemas

Alguém tentou usar algum WD-40 para soltar a nave? Descobrimos que funciona maravilhosamente bem para a maioria das outras tarefas. Você precisaria de algumas latas grandes, mas se funcionasse, seria uma ótima jogada de marketing.

Girar 90 graus

Se tudo pudesse ser consertado usando software. Clique com o botão direito, clique em girar 90 graus, problema resolvido. Mais uma vez, o Sempre Dado está a caminho.

lol

Certamente é tudo uma conspiração se a parte traseira do navio soletrar LOL com a localização e as cores dos contêineres. Ou talvez seja apenas uma edição inteligente?

Drake no aprova

Drake não aprova um navio de carga preso, mas ele certamente se diverte com um flutuante. Imagine se eles pudessem voar sobre a água assim, nunca mais teríamos esse problema e as coisas chegariam à sua porta mais rápido também!

