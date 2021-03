O Dropbox oferecerá um gerenciador de senhas gratuito a partir de abril

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os usuários do nível gratuito do Dropbox estão ganhando um novo recurso nesta primavera: Senhas do Dropbox.

O Dropbox introduziu as senhas do Dropbox em 2020 para clientes pagantes, mas a partir de abril de 2021, contas básicas gratuitas podem aproveitar o recurso de gerenciamento de senha, além dos recursos usuais de armazenamento e compartilhamento de arquivos já oferecidos. Mas há uma ressalva ...

As senhas gratuitas do Dropbox terão um limite de 50 senhas, que, é claro, podem ser retiradas se você optar por uma conta paga do Dropbox. Imaginamos que muitos usuários acabarão atualizando se escolherem usar as senhas do Dropbox, pois é muito fácil acumular dezenas de contas online.

Lembre-se de que o Dropbox custa US $ 11,99 por mês para uma conta Plus ou US $ 19,99 por mês para uma conta Profissional nos EUA.

As senhas do Dropbox permitem que você sincronize suas senhas em três dispositivos gratuitamente. Você pode usar o gerenciador de senhas para criar e armazenar senhas exclusivas à medida que se inscreve em novas contas online. Você também pode usá-lo para atualizar ou redefinir senhas facilmente após uma violação de dados.

Dropbox Passwords funciona como uma extensão do navegador, mas também existem aplicativos iOS e Android e aplicativos de desktop para MacOS, Windows e Linux.

Escrito por Maggie Tillman.