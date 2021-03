Deezer está oferecendo três meses grátis de Premium, HiFi ou Family

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora você pode obter três meses grátis do Deezer ao assinar o Deezer Premium, HiFi ou Family. Após os três meses, as assinaturas continuam em $ 9,99 / £ 9,99 ou $ 14,99 / £ 14,99 por mês .

Ao inscrever-se em um dos planos do acordo, você economiza £ 45 em uma conta Família ou HiFi ou £ 30 em uma conta Premium. Além do mais, Deezer diz que esta oferta gratuita de 3 meses será um negócio permanente disponível para novos usuários.

As três camadas são:

Deezer Premium : acesso sem anúncios a mais de 73 milhões de músicas, podcasts e canais de rádio ao vivo com recursos que incluem listas de reprodução selecionadas, Flow, audição offline, SongCatcher e letras para cantar junto.



Família Deezer : todos os benefícios do Premium com até seis perfis em um total de 13 dispositivos conectados. Você pode fazer perfis infantis ou desfrutar do seu “Family Mix” repleto de músicas de cada membro da família. Os dispositivos conectados incluem telefones celulares, tablets, computadores pessoais, TVs inteligentes e alto-falantes, Amazon Alexa, Google Home e Portal do Facebook.

Deezer HiFi : todos os recursos Premium com 70 milhões de faixas em qualidade FLAC. Os usuários de HiFi também têm acesso adicional ao nosso aplicativo 360 by Deezer, que permite reproduzir música no formato 360 Reality Audio da Sony.

Escrito por Dan Grabham.