Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Peloton, quando foi lançado pela primeira vez , era considerado um equipamento de ginástica de nicho para os ricos. Mas tem visto um grande boom desde a pandemia, com a empresa relatando três milhões de assinantes no ano passado. Para apaziguar todos esses novos usuários, está introduzindo Sessões.

As sessões são, em poucas palavras, uma forma de os usuários criarem grupos de exercícios menores. Tecnicamente, o recurso foi lançado em beta em 2020, mas uma versão mais oficial agora está sendo lançada para todos os usuários. Então, ao invés de aparecer em uma tabela de classificação com milhares de outros usuários, agora você pode fazer suas aulas de ciclismo ou corrida ao vivo em um ambiente mais íntimo. Basta agendar sua sessão com o aplicativo Peloton iOS.

As sessões incluem passeios e corridas que duram mais de 20 minutos. Tudo o que você precisa fazer é escolher uma aula em um horário específico, e então você pode convidar amigos para participar compartilhando links para a Sessão por e-mail ou rede social. Minutos antes do início da aula, uma notificação aparecerá em sua bicicleta Peloton ou piso para que você possa se juntar a seus amigos. Se nenhum de seus amigos usa o Peloton, você ainda pode participar de sessões menores.

Esse novo recurso deve ter sido um sucesso quando o Peloton o testou no ano passado . Certamente estamos ansiosos para experimentar a versão completa. Para mais informações sobre o Peloton e todos os diferentes equipamentos de ginástica que ele oferece, consulte nosso guia detalhado da empresa.

No momento, as sessões estão disponíveis apenas por meio de seu aplicativo Peloton. Apenas aulas de corrida e ciclismo com mais de 20 minutos de duração são elegíveis como Sessões.

Em seu aplicativo Peloton iOS, selecione qualquer aula de 20 minutos + Ciclismo ou Corrida. Selecione a hora e a data para o início da aula, com até duas semanas de antecedência. Clique em "Convidar" para compartilhar essa aula programada com seus amigos e familiares.

Quando chegar a hora programada para fazer a aula, você receberá uma notificação push no aplicativo Peloton (iOS) e em seu equipamento Peloton. Basta subir na sua Peloton Bike, Bike +, Tread ou Tread + e selecionar "Join Session" para realizar a sua aula agendada como uma sessão com amigos.

Confira a postagem do blog do Peloton e o hub de suporte.

Escrito por Maggie Tillman.