Anime suas fotos antigas com esta incrível nova IA

(Pocket-lint) - A inteligência artificial agora está sendo usada para dar vida às fotos. Transformar até imagens antigas em vídeos curtos.

Conhecido como Deep Nostalgia, este é um serviço oferecido pela empresa de DNA e genealogia MyHeritage. O serviço gratuito usa inteligência artificial para animar suas fotos adicionando movimentos da cabeça, movimentos dos olhos, piscadas e muito mais.

O programa é essencialmente projetado para permitir que as pessoas vejam entes queridos há muito falecidos em mais do que apenas uma imagem estática.

O sentimento é adorável, embora os resultados obviamente variem dependendo da qualidade da foto original e de coisas como o ângulo e a pose.

Notamos, por exemplo, que com algumas das imagens que testamos, a IA teve problemas com giros da cabeça e distorção em coisas como os ouvidos das pessoas. Não há como negar que quando funciona é incrível.

Tive que fazer um de Benito Pérez Galdós para colocar a literatura espanhola do século 19 na moda. #DeepNostalgia pic.twitter.com/5Dn70v6gwy - Dra. Heidi Backes (@ heidibackes1) 1 de março de 2021

As pessoas estão usando a IA não apenas para postar fotos de seus entes queridos trazidos à vida novamente, mas também para enviar fotos antigas de figuras famosas para ver o que acontece.

Charles Dickens recebeu o tratamento da Nostalgia Profunda, assim como Beethoven , Alan Turing , Charles Darwin , Abraham Lincoln e outros.

Curiosamente, também funciona bem com pinturas e esboços antigos.

As pessoas estão postando muitas coisas interessantes no Twitter com a hashtag #DeepNostalgia.

Se você estiver interessado em experimentar a IA, também é fácil de fazer. Você precisa de uma conta gratuita no MyHeritage primeiro, mas então você pode enviar uma foto para a ferramenta aqui . A ferramenta então tira sua foto e aplica automaticamente a inteligência artificial para fazer sua mágica funcionar. Você pode baixar um arquivo de vídeo ou compartilhar os resultados nas redes sociais.

Se você está preocupado com a privacidade, é importante notar que o site diz "fotos carregadas sem completar a inscrição são automaticamente excluídas para proteger sua privacidade." As perguntas frequentes também prometem que as fotos também não serão vendidas a terceiros.

Escrito por Adrian Willings.