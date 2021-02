Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O aplicativo Lipscanner da Chanel permite que você escaneie qualquer imagem, encontre um produto de lábios Chanel correspondente na cor e textura da imagem que você escaneou e então experimente virtualmente.

O Pinterest oferece um recurso Try On em seu aplicativo, permitindo que você experimente diferentes tons de batom de marcas como MAC, Charlotte Tilbury e Bobbi Brown, mas o Lipscanner da Chanel vai além, oferecendo a funcionalidade de digitalização de imagens.

Veja como funciona o Chanel Lipscanner e como usá-lo para encontrar o batom Chanel correspondente perfeito em qualquer imagem.

O aplicativo Lipscanner da Chanel detectará qualquer cor e textura de qualquer imagem - física ou digital - e encontrará um produto de lábios Chanel correspondente. Todos os produtos para lábios da Chanel estão disponíveis no catálogo do aplicativo - mais de 400 - e o aplicativo não encontrará apenas o par mais próximo, mas também detectará o acabamento, seja fosco, acetinado ou brilhante.

Você pode escanear qualquer coisa, desde um copo, almofada, amigo, bolsa em uma revista, lábios de um pôster ou carregar uma imagem de sua biblioteca, talvez uma captura de tela de uma imagem do Instagram ou uma foto sua com um batom que você amou, mas precisa de uma substituição. O aplicativo Lipscanner usará então seu algoritmo para detectar a cor e a textura de sua digitalização e fornecer a você um produto Chanel para lábios equivalente, que você pode experimentar virtualmente e tirar uma foto ou comprar no site da Chanel.

Nem todas as combinações são perfeitas e, às vezes, o aplicativo não acerta totalmente - possivelmente porque não existe uma tonalidade Chanel equivalente - mas a ideia é ótima e adoramos usá-la para descobrir novas tonalidades.

Encontrar um batom Chanel que combine com uma imagem digital ou física que você viu e amou uma cor é muito fácil.

Baixe o aplicativo Chanel Lipscanner em seu dispositivo iOS. Abra o aplicativo Chanel Lipscanner. Digitalize uma cor ou alguns lábios de uma revista, pôster, etc. Você pode usar uma imagem da sua biblioteca ou tirar uma foto no aplicativo. Toque na tela para selecionar uma cor para combinar e mova o cursor para selecionar uma cor. Toque em "Encontre o Chanel Match". Deslize da direita para a esquerda nas opções. O acabamento é mostrado na parte superior. Toque em "Experimente" ou "Comprar em Chanel.com". O aplicativo Lipscanner aplicará automaticamente o batom em seus lábios quando você trazer seu rosto à vista se selecionar Experimentar, ou o levará ao produto exato no site da Chanel se selecionar a opção de compra. Você pode tirar uma foto na seção Experimente, que você pode compartilhar se quiser. O nome da correspondência de cores Chanel aparecerá no canto superior direito da imagem. Toque na seta no canto superior esquerdo da tela para sair da tela Try It On e voltar para a tela de resultados.

Ao tocar na seta, você também pode experimentar outros tons que foram selecionados como resultado de sua digitalização. Para ver todas as suas digitalizações, volte para a foto inicial ou escolha uma na tela da biblioteca.

A partir daqui, você verá um ícone de batom no canto superior esquerdo. É aqui que todas as suas varreduras e resultados são armazenados. Nenhuma foto tirada de você experimentando os batons é armazenada no aplicativo. Você os encontrará no aplicativo Fotos do seu iPhone.

Nota: Você precisará permitir que o Lipscanner acesse sua câmera.

Ofertas do primeiro dia da Amazon US 2021: aqui é onde apresentaremos todas as grandes ofertas do primeiro dia da Amazon US Por Maggie Tillman · 22 Fevereiro 2021

Escrito por Britta O'Boyle.