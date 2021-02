Chanel: "O potencial da IA para a beleza é incrível"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você já abriu as maravilhosas páginas brilhantes da Vogue ou folheou o Instagram e achou que um batom era uma cor fantástica, também saberá que tentar encontrar a tonalidade no MAC ou no balcão de maquiagem em uma loja de departamentos não é tarefa fácil.

Problemas de primeiro mundo, nós sabemos. Mas esse é um problema que a tecnologia pode resolver. Pelo menos é se você gosta de batom Chanel. O aplicativo Lipscanner da marca de moda Parisen usa uma combinação de tecnologia patenteada de IA e AR para permitir que você combine a cor e a textura de um batom de qualquer imagem física ou digital e experimente o equivalente da Chanel em tempo real.

O aplicativo não é a primeira vez que beleza e tecnologia se juntam - e não será a última -, mas é um vislumbre de como será o futuro da beleza.

Conversamos com Cédric Begon, diretor do Connected Experience Lab da Chanel Fragrances and Beauty, sobre o aplicativo Lipscanner e para onde a tecnologia pode levar a indústria da beleza.

A Chanel possui mais de 400 produtos para lábios em vários acabamentos e todos eles fazem parte do catálogo do aplicativo Lipscanner. O aplicativo não apenas reconhece a cor que você digitaliza, mas também identifica a textura e o acabamento. Portanto, ele deve ser capaz de detectar se a aparência que você digitalizou e está procurando combinar é fosca, acetinada ou brilhante, para então fornecer as opções de produtos de lábios Chanel equivalentes.

Cédric disse-nos: “É um grande desafio identificar cores e finalizar com um smartphone”.

"Nossos especialistas em aprendizado de máquina estavam na mesma sala que os especialistas em maquiagem, e eles trabalharam juntos para criar o algoritmo e treiná-lo em dezenas de milhares de imagens."

No momento, o aplicativo Chanel Lipscanner está disponível apenas em dispositivos iOS , embora uma versão Android deva chegar nos "próximos meses" dependendo do feedback do mercado, nos disseram. O aplicativo foi projetado para smartphones ao invés de tablets.

De acordo com Cédric: "Fizemos a escolha de realmente ficar no smartphone porque [o aplicativo Lipscanner] se conecta a um gesto instintivo que você deseja usar onde quer que esteja e que provavelmente é mais adequado para smartphones."

Você também não precisa do modelo mais recente de iPhone com a câmera mais moderna. Os modelos mais antigos ainda serão capazes de detectar cores e acabamentos.

Cédric acrescentou: "A razão pela qual começamos com os iPhones é que iOS e iPhones têm uma estrutura muito bem definida. Assim, conseguimos executar testes e validar a experiência do iPhone 6S aos [modelos] mais recentes."

Para aqueles preocupados com a privacidade - e com razão, dado que o aplicativo Chanel Lipscanner envolve upload e captura de imagens - fomos informados que o aplicativo não coleta dados pessoais. Ao baixar o aplicativo, você não precisa se cadastrar com um endereço de e-mail ou fornecer qualquer informação e nenhuma de suas fotos fica no aplicativo, apenas as digitalizações ficam com os resultados.

Todas as imagens tiradas com o aplicativo irão para o aplicativo Fotos do seu iPhone apenas.

Cédric disse: "O design do motor de IA foi algo que trabalhamos muito para que fosse executado no próprio iPhone. O cálculo ocorre no telefone, então não precisamos fazer upload das imagens e esse era um pré-requisito forte para nós .

"Não coletamos nenhum dado pessoal. É muito importante para nós. [Lipscanner] funciona com total autonomia por conta própria no telefone."

O aplicativo Chanel Lipscanner é excelente para aqueles que amam batons Chanel e que estão procurando por novos tons, ou estão procurando por um tom favorito de uma marca diferente em um equivalente Chanel, por exemplo. Mas e se você realmente não souber o que pode ser adequado para você?

A tecnologia poderia ser desenvolvida para escanear o rosto de uma pessoa e recomendar cores de batom com base no tom de pele, por exemplo? Ou vá mais longe e encontre uma base, talvez. Marcas como Il Makiage usam um questionário para encontrar a base perfeita entre os 40 tons disponíveis, por exemplo, mas e se AI e AR pudessem fazer isso?

Cédric disse: "O potencial da IA para a beleza é incrível. [O Lipscanner] é o resultado de mais de 18 meses de esforços para entender o aprendizado de máquina e aprender a colaborar intensa e em conjunto com maquiadores e especialistas.

"Gostaríamos de alavancar esse recurso para outras categorias. Aproveite a tecnologia onde for útil. É rápido, pode ser útil e pode ser divertido. O aplicativo Lipscanner é muito compacto e economiza tempo. Isso é algo que estamos muito entusiasmados sobre e esperamos que possamos promover a experiência com outras categorias. "

Adoraríamos ver a tecnologia usada no aplicativo Lipscanner se desenvolvendo em outras categorias de beleza, como fundações, e definitivamente usaríamos um aplicativo semelhante para esmaltes de unha da Chanel. No entanto, provavelmente há uma razão para o batom ter sido o ponto de partida, assim como foi para o recurso "Try On" do Pinterest, que oferece um recurso semelhante ao Lipscanner, mas sem a digitalização de imagens.

Cédric disse: “Há algo de muito prazeroso em experimentar maquiagem e principalmente experimentar batom, que é um produto muito poderoso. Você sabe por experiência, tenho certeza, quão rápido você pode mudar sua identidade, modificar sua feminilidade com uma única linha de batom. É incrivelmente poderoso.

"Esperamos que [Lipscanner] seja interessante para todos os amantes de maquiagem [não apenas os fãs de Chanel] e os encoraje a experimentar o batom Chanel. Mais do que isso, esperamos e pensamos que [Lipscanner] irá despertar algum desejo de experimentar o produto físico porque como você sabe, o aspecto sensorial é absolutamente essencial.

“Começamos a história de certo modo com o que vemos na tela. A ambição é levar o produto nas mãos do cliente”.

O aplicativo Chanel Lipscanner está disponível agora no iOS. Você pode ler como funciona em nosso recurso separado, mas como uma dica, é super simples e fácil de usar, e como Coco Chanel disse: "Simplicidade é a tônica de toda verdadeira elegância".

