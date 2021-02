O aplicativo Chanel Lipscanner irá combinar um batom de qualquer imagem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de moda Parisen, Chanel, lançou o Lipscanner - um aplicativo que usa uma combinação de tecnologias patenteadas de IA e AR para permitir que você identifique qualquer cor e acabamento de batom a partir de qualquer imagem física ou digital, seja uma revista, postagem de mídia social ou alguém diretamente na sua frente.

O aplicativo irá então oferecer um produto Chanel correspondente - ou produtos - que os usuários podem experimentar virtualmente, tirar uma foto e compartilhar a foto se quiserem. Também existe a opção de compra do produto pelo site da Chanel, naturalmente.

Desenvolvido internamente ao longo de 18 meses, o Lipscanner é o resultado de uma colaboração entre o Estúdio de Criação de Maquiagem da Chanel e o Laboratório CX da Chanel. Possui todos os batons e glosses da Chanel - mais de 400 deles - em várias opções de acabamento, de fosco a acetinado.

O algoritmo Lipscanner foi projetado para identificar e extrair a sombra e textura exatas de qualquer imagem digital ou física para ajudar os usuários a encontrar a cor e textura mais próximas. A tecnologia de realidade aumentada então renderiza os produtos em seu rosto e Chanel disse que um cuidado especial foi tomado para garantir o trabalho de reconhecimento de textura e cor do aplicativo para toda a diversidade de tons de pele, idades, tez e formatos de lábios.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 22 Fevereiro 2021

O recurso Try On do Pinterest permite que os usuários experimentem virtualmente batons de marcas como Charlotte Tilbury, MAC e Bobbi Brown, entre outras, mas o Chanel não está incluído e o recurso do Pinterest não permite que você combine uma imagem com cores. Em vez disso, você pesquisa batom no aplicativo Pinterest e diferentes tons aparecem para "experimentar".

Cédric Begon, diretor do Connected Experience Lab da Chanel Fragrances and Beauty nos disse que nenhum dado é coletado pelo aplicativo Lipscanner. Ele também nos disse que uma versão do Android poderia chegar nos próximos meses, dependendo do feedback do mercado. Você pode ler nossa entrevista completa com ele aqui .

O Lipscanner da Chanel está disponível para download gratuitamente agora no iOS. Você pode ler como funciona em nosso recurso separado .

Escrito por Britta O'Boyle.