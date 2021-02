O que é Clubhouse e por que todo mundo está falando sobre isso?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mais recente aplicativo de rede social obrigatório se chama Clubhouse. É um aplicativo exclusivo para iPhone que permite hospedar e participar de conversas de áudio com outros usuários. A questão é que atualmente é apenas para convidados, embora eventualmente seja aberto para qualquer pessoa participar.

O Clubhouse foi lançado em abril de 2020 como um aplicativo iOS . É descrito como um "novo tipo de rede baseada em voz". Recentemente, sua popularidade explodiu depois que o CEO da Tesla, Elon Musk, apareceu no aplicativo, ao se juntar ao programa Good Time , para falar sobre Marte, memes e como se tornar uma espécie multiplanetária.

Por ser apenas de voz e não usar sua câmera, o Clubhouse espera que você não se preocupe com "contato visual, o que você está vestindo ou onde está". Você pode usar o aplicativo enquanto faz o que quer - seja dobrar roupas ou no trabalho - e como não há como digitar e enviar, toda a sua entonação, inflexão e emoção devem ser transmitidas com precisão por meio da voz.

É o meio original, renascido, se você quiser.

De acordo com o The New York Times , em dezembro de 2020, o Clubhouse tinha 600.000 usuários. Como é apenas para convidados, você não pode simplesmente baixar o aplicativo da App Store da Apple e se inscrever. Embora você possa instalá-lo e abri-lo, o aplicativo só permite que você registre interesse e reserve um identificador. A partir desse ponto, ele envia todos os usuários interessados para uma postagem no blog detalhando por que eles têm que esperar por um convite.

Como o Clubhouse é conhecido por ser um lugar para se encontrar, conversar e compartilhar ideias, o aplicativo é bem básico. Ele permite que você crie e entre em "salas" - onde você pode bater papo com outras pessoas em uma chamada em conferência. Você não pode compartilhar fotos, vídeos ou mesmo texto. Tudo que você pode fazer é falar. Os usuários também podem entrar e sair da chamada a qualquer momento. Ao abrir o aplicativo, você verá uma lista de “quartos”, bem como uma lista de quais em cada quarto.

Você pode entrar na sala tocando nela - estão todas abertas para você entrar ou sair. O Clubhouse deseja que os usuários explorem diferentes conversas. Você entra em cada sala como um membro da audiência. Se você quiser falar, você "levanta a mão", e então os palestrantes podem escolher convidá-lo. As salas do Clubhouse costumam ser hospedadas por especialistas, celebridades, capitalistas de risco, jornalistas e assim por diante. Você também pode criar sua própria sala.

O Clubhouse afirma que também contratou moderadores para garantir que a plataforma seja um lugar para a liberdade de expressão, mas também para diálogos saudáveis.

Os criadores do Clubhouse dizem que pretendem construir o aplicativo para ser usado por todos e trabalham para disponibilizá-lo o mais rápido possível. Não é um aplicativo exclusivo. Ele está apenas em beta agora, pois a versão de lançamento geral ainda não está pronta. O Clubhouse diz que quer fazer sua comunidade crescer lentamente para garantir que "as coisas não quebrem, mantenha a composição da comunidade diversa e nos permita ajustar o produto conforme ele cresce".

Por causa de tudo isso, você não pode entrar facilmente no Clubhouse. É apenas para convidados, portanto, qualquer pessoa que queira participar deve ser trazida por alguém que já tenha uma conta. Você pode baixar o aplicativo, reservar um identificador e colocar seu nome na lista de espera, mas então você tem que esperar.

Ainda não. O CEO do Clubhouse, Paul Davidson, disse que o aplicativo acabará por se abrir para todos, incluindo usuários do Android.

O Clubhouse, apesar de ser apenas uma startup de 10 meses, já tem uma avaliação de US $ 1 bilhão. Muitos dos principais chefões do Vale do Silício, de Elon Musk a Mark Zuckerberg, falaram em ligações do Clubhouse nas últimas semanas, aumentando o interesse pelo aplicativo. Até Oprah Winfrey o usou.

Escrito por Maggie Tillman.