Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Zoom e outros serviços de videochamada provaram ser inestimáveis quando a pandemia começou, tanto para o trabalho como para manter contato com amigos e familiares. Entretanto, eles podem ser difíceis de usar se você não souber o que está fazendo - às vezes com um efeito hilariante.

Alguns dos momentos mais engraçados durante os lockdowns internacionais vieram das chamadas Zoom, Microsoft Teams e Google Meet. Eles trouxeram um sorriso para os rostos, mesmo quando não havia muito mais para rir.

Você não tem autoridade aqui, Jackie Weaver

Um punhado de reuniões do conselho paroquial já eram assuntos difíceis antes que esta se tornasse uma sensação global. Surpreendentemente, Jackie Weaver tinha sido trazida como escriturária para manter a ordem - infelizmente, ela descobriu o porquê do caminho difícil. Ela agora é uma celebridade no Reino Unido - ou é Britney Spears?

Eu estou aqui ao vivo, não é um gato

Este é possivelmente nosso erro favorito de Zoom de todos os tempos, a infeliz história do advogado Rod Ponton que não conseguiu descobrir como desligar um filtro ao usar o computador de seu assistente para uma chamada legal importante. Felizmente, todos viram o lado engraçado da história.

A propósito, você pode descobrir como ligar (ou desligar) os filtros - inclusive o do gato acima - aqui mesmo.

Mulheres esquecem o vídeo quando se dirigem ao banheiro

Todos nós já estivemos lá - querendo permanecer em uma chamada de trabalho para parecer ansiosos, mas também fazendo o nosso trabalho diário. No entanto, a maioria de nós sabe como desligar o "vídeo" e o "microfone".

Daniel esquece de desligar sua câmera por algum tempo

Este clipe ficou viral por um tempo antes de ser revelado falso (sim, nós sabemos, desculpe). Mas ainda é engraçado e deve servir como um lembrete de que você precisa saber exatamente como "deixar" uma chamada antes de fazer algo, ahem, privado.

As crianças interrompem a entrevista de notícias

Isto realmente aconteceu em 2017 - muito antes da pandemia - mas ainda é uma chamada de vídeo clássica que falha. O professor Robert Kelly mantém tudo junto.

Estamos fritos

Arquive este em "bonitinho". Um bando de alunos da 2ª série nos EUA percebe que ainda estão sendo gravados depois que seu professor acidentalmente deixa uma ligação.

Escrito por Rik Henderson. Edição por Chris Hall.