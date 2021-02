Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O zoom e outros serviços de videochamada provaram ser inestimáveis desde o início da pandemia, tanto para o trabalho quanto para manter contato com amigos e familiares. No entanto, eles podem ser complicados de usar se você não souber o que está fazendo - às vezes com um efeito hilário.

Alguns dos momentos mais engraçados durante os bloqueios internacionais vieram das ligações do Zoom , do Microsoft Teams e do Google Meet . Eles trouxeram um sorriso aos nossos rostos, mesmo quando não há mais nada do que rir.

É por isso que reunimos alguns para você aqui. Com sorte, eles vão lhe dar uma risadinha e fornecer um pouco de luz no momento em que for necessário. E, quem sabe, talvez eles até lhe dêem algumas dicas sobre o que NÃO fazer em uma videochamada.

As reuniões do conselho paroquial de Handforth já eram assuntos difíceis antes de se tornar uma sensação global. Surpreendentemente, Jackie Weaver fora contratada como balconista para manter a ordem - infelizmente, ela descobriu o motivo da maneira mais difícil. Ela agora é uma celebridade no Reino Unido - ou é Britney Spears?

Este é possivelmente o nosso erro de Zoom favorito de todos os tempos, a infeliz história do advogado Rod Ponton que não conseguia descobrir como desligar um filtro ao usar o computador de seu assistente para uma importante chamada legal. Felizmente, todo mundo viu o lado engraçado disso.

A propósito, você pode descobrir como ativar (ou desativar) filtros - incluindo o gato acima - bem aqui .

Todos nós já passamos por isso - querendo ficar em uma chamada de trabalho para parecer ansioso, mas também cuidando de nossos negócios diários. No entanto, a maioria de nós sabe como desligar o "vídeo" e o "microfone".

Este clipe se tornou viral por um tempo antes de se revelar falso (sim, nós sabemos, desculpe). Ainda assim, é engraçado e deve servir como um lembrete de que você precisa saber exatamente como "deixar" uma ligação antes de fazer algo, ahã, particular.

Na verdade, isso aconteceu em 2017 - muito antes da pandemia - mas ainda é um fracasso clássico da videochamada. O professor Robert Kelly se mantém firme.

Arquive este aqui em "fofo". Um grupo de alunos da 2ª série nos EUA percebem que ainda estão sendo gravados depois que seu professor acidentalmente desliga uma ligação.

Escrito por Rik Henderson.