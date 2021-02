Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - TikTok e Universal Music Group (UMG) fecharam um novo acordo. Tecnicamente, as duas empresas estão anunciando uma chamada “aliança global expandida”, que se soma a um acordo existente, permitindo que os usuários do TikTok acessem músicas do catálogo completo de artistas da UMG.

“As empresas também se comprometeram a experimentar novos recursos interessantes”, TikTok e UMG revelaram em um comunicado à imprensa de 8 de fevereiro de 2021. “Os usuários do TikTok agora poderão incorporar clipes do catálogo completo de música da UMG, abrangendo as gravadoras icônicas da empresa, compositores e territórios globais. Estamos animados para entrar nesta nova era. . . ".

Some tudo e a nova aliança deverá beneficiar ambas as empresas.

Por um lado, os usuários do TikTok terão acesso a uma biblioteca mais ampla de músicas para usar em seus vídeos. Quanto ao UMG, seus artistas receberão uma compensação, incluindo a oportunidade de se tornar o próximo sucesso viral. Além disso, parece que as duas empresas estão trabalhando em algumas maneiras adicionais de fazer os usuários adicionarem músicas UMG a seus vídeos por meio de novos recursos.

Ame-o ou odeie-o, o TikTok é uma força a ser reconhecida. No ano passado, tornou-se um dos aplicativos mais populares nas lojas de aplicativos e fechou acordos com todas as grandes gravadoras, da Sony Music ao Warner Music Group. Ele até usa o Merlin para extrair rótulos independentes.

Escrito por Maggie Tillman.