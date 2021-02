Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O zoom tem um recurso que permite alterar as sobrancelhas, a cor dos lábios e os pelos faciais usando filtros. Eles são muito parecidos com os filtros que você vê no Instagram ou Snapchat, mas em vez disso, você os usa em chamadas de zoom ao vivo.

O recurso, chamado Studio Effects , foi lançado no outono passado e ainda está em beta. O Pocket-lint o testou e pode verificar se funciona muito bem. Quer sobrancelhas perfeitas para sua próxima ligação às 8h? Ou talvez você queira assustar seus colegas de trabalho ao participar de uma reunião com um batom roxo brilhante e um bigode? Seja qual for o motivo, é muito fácil de fazer.

Abra a versão mais recente do Zoom na área de trabalho do Windows ou Mac e siga estas etapas:

Inicie uma sessão de zoom. Vá para Configurações de vídeo. Vá para a seta ao lado de “Parar vídeo”. A partir daí, selecione “Plano de fundo e filtros”. Clique em “Studio Effects (Beta)” no canto inferior. Você pode ser solicitado a baixar o pacote de efeitos.

Depois de acessar o Studio Effects in Zoom, você verá um painel de opções de filtro à direita. Na parte superior, você pode selecionar sobrancelhas diferentes para experimentar, seguidas por bigodes e barbas e, na parte inferior, você pode experimentar cores de lábios. Basta escolher um filtro e usar a roda de cores para alterar a tonalidade dele e o controle deslizante de opacidade para ajustar sua transparência de acordo com sua preferência.

Você verá que cada seleção aparecerá sobreposta em seu rosto em tempo real em uma visualização. Se você realmente gosta desses filtros de efeitos do Zoom Studio, no painel à direita, você pode escolher aplicá-los a todas as reuniões futuras.

Escrito por Maggie Tillman.