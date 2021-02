Como transformar sua chamada de Zoom em um jogo épico de Adivinha Quem?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Existem muitos jogos de Zoom que você pode jogar para aliviar o tédio das videochamadas. Com muitos usando plataformas de vídeo para se manter em contato, administrar grupos de jovens ou para a escola, transformando sua chamada em um jogo de Adivinha quem? pode lhe fornecer muito entretenimento. Você também pode jogar no Microsoft Teams ou no Google Meet, embora algumas das opções discutidas abaixo sejam ligeiramente diferentes.

Uma ótima maneira de começar este jogo, se você estiver brincando com crianças, é fazer uma caça ao tesouro. É aí que você pede às pessoas que saiam correndo e colecionem coisas - uma ótima distração para que juntem o que precisam para um jogo de Adivinha quem? - chapéus, óculos, barbas postiças, colares grandes - tudo o que você realmente quiser, desde que possa ser usado para enfeitar seu "personagem".

Este jogo precisará de um número de participantes e uma pessoa para configurar e executar o jogo - o Controlador. Cerca de 20 pessoas é o certo, mas você pode aumentar ou diminuir, se quiser. Lembre-se de que funciona melhor quando todos cabem na tela.

Todos precisarão selecionar a exibição de galeria na chamada. Isso é um pouco diferente dependendo de como você está acessando o Zoom, mas a melhor versão está no aplicativo de desktop do PC ou Mac, junto com uma tela grande. Aqueles que usam aplicativos móveis podem ter que deslizar para obter visualizações diferentes.

Melhores aplicativos para iPhone 2021: o guia definitivo Por Maggie Tillman · 5 Fevereiro 2021

O número padrão de pessoas que o Zoom pode acomodar em uma tela é 25 - que você pode expandir para 49 - embora você possa achar que as imagens são muito pequenas para jogar se você tiver tantas. O host também deve selecionar "ocultar participantes sem vídeo" no menu de configurações de vídeo em Zoom.

Todos na chamada precisam estar vestidos e acessórios de maneira um pouco diferente para torná-la mais divertida. Alguém precisa de óculos, algumas pessoas precisam de chapéus, pense em cores e variedade, porque é isso que você usará para formular perguntas para eliminar as pessoas. Como dissemos acima, uma caça ao tesouro é uma ótima maneira de garantir que as pessoas tenham esses acessórios à mão.

O Controlador é a pessoa que decidirá quem os participantes estão tentando adivinhar - o Sujeito - e então responderá às perguntas "sim" ou "não" que forem feitas. É melhor se for um adulto (para começar), mas também é muito divertido para as crianças, mesmo quando dá errado. Você pode trocar essa pessoa no final de cada rodada - talvez o vencedor ou o Assunto anterior. É melhor se o Controlador desligar seu próprio vídeo (você verá o motivo abaixo), mas alguns podem achar isso muito confuso.

Existem algumas maneiras de fazer as perguntas. Ou todos os participantes - excluindo o Controlador - se revezam para perguntar o típico Guess Who? questões. Por exemplo, "essa pessoa tem cabelo comprido?" ou "essa pessoa usa óculos?". O Controlador responde a essas perguntas, o que significa que alguns participantes são eliminados do jogo. Pode ser que o Controlador pergunte quem tem uma dúvida ou escolha alguém para envolvê-los. Isso funciona melhor para grupos maiores ou jogadores mais jovens.

Alternativamente, você pode ter uma pessoa fazendo perguntas, mas isso deixa o resto das pessoas apenas assistindo - isso pode funcionar melhor em grupos menores ou com jogadores mais velhos.

Quando um participante é eliminado do jogo, ele desliga seu vídeo pressionando o botão Parar Vídeo em Zoom, deixando os jogadores restantes que ainda estão no jogo, visíveis na tela. Isso é um pouco como dobrar as cartas no Guess Who? jogos. Inteligentemente, o Zoom mostrará apenas aqueles com o vídeo ainda em execução (contanto que você tenha selecionado "ocultar participantes que não são do vídeo), o que significa que os participantes restantes ficam maiores conforme o jogo avança. (É aqui que é bom para o Controlador desligue o vídeo.)

Por meio de um processo de eliminação, você eventualmente chegará a duas pessoas finais (provavelmente), onde realmente terá que fazer as perguntas certas para restringi-las. O jogo termina quando o Assunto é revelado. Lembre-se de que pode ser a pessoa que está fazendo as perguntas quem é realmente o Assunto, pode também ser que o Controlador é o Assunto que todos estão tentando adivinhar (neste caso, o Controlador precisará ter seu vídeo ligado).

Aqueles que estão "de fora" ainda podem se revezar para fazer perguntas para restringir as coisas. Dependendo do número de jogadores, pode levar apenas algumas perguntas, então esteja preparado para jogar algumas rodadas. Obviamente, o Controlador precisa ficar de olho nas coisas para garantir que as pessoas que deveriam estar fora tenham desligado o vídeo para manter o jogo funcionando sem problemas.

Claro, se isso for muito problemático e houver apenas dois de vocês em uma chamada, você sempre pode jogar a versão normal do jogo!

squirrel_widget_4139514

Obrigado a Christine e Steve pela inspiração!

Escrito por Chris Hall.