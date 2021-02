Quem é Jackie Weaver e por que a chamada Zoom do conselho de Handforth é tendência?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - À medida que o bloqueio avança e as notícias continuam a trazer notícias angustiantes, procuraremos qualquer coisa para aliviar o clima.

As manias de dança em casa no TikTok, as luvas mais magníficas de Bernie Sanders , e uma obsessão por instantâneos de "como tudo começou, como vai", nos deram uma boa risada. No entanto, eles se tornam insignificantes com as façanhas de Jackie Weaver e do conselho paroquial de Handforth.

Furiosos em todo o Twitter agora, estão os clipes de uma reunião Zoom em 10 de dezembro de 2020 entre vereadores caindo no caos, com Weaver tentando manter o controle como balconista.

Assuntos normalmente mundanos, as reuniões do conselho paroquial do Reino Unido geralmente discutem os horários de abertura da biblioteca, esterco de cachorro nos jardins públicos ou se um novo KFC deve ou não ser autorizado a abrir na aldeia. Este aparentemente não conseguiu nada disso.

No entanto, ele nos dá algumas frases curtas para espalhar por toda a internet: "você não tem autoridade aqui, Jackie Weaver" e "leia as ordens vigentes, leia-as e entenda-as" imediatamente vêm à mente.

Ironicamente, o Guardian sugere que Weaver foi nomeado secretário para manter a ordem durante as reuniões do conselho, após relatos de mau comportamento anterior dos participantes. E, depois que ela chuta a cadeira, Brian Tolver, da chamada do Zoom por sua conduta, é fácil perceber por quê.

No entanto, ela consegue ter a última palavra sozinha. Depois que Tolver muda seu nome de usuário para "funcionária do PC Hadworth", ela retruca divertidamente: "Por favor, chame-me de Britney Spears de agora em diante".

Aparentemente, em breve haverá "Você não tem autoridade aqui!" t-shirts feitas. Estaremos na fila para um, com certeza.

Escrito por Rik Henderson.