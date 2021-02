Agora você pode mover seu histórico de bate-papo do WhatsApp para o Telegram, veja como

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está pensando em mudar para o Telegram, mas está preocupado em perder seu histórico de bate-papo, há boas notícias.

O Telegram anunciou que agora é possível mover não apenas o seu histórico de conversas, mas também todo o resto, incluindo vídeos e arquivos do WhatsApp (e outros aplicativos) para o Telegram com relativa facilidade.

Houve um aumento no número de usuários do Telegram e do Signal nos últimos meses, desde que foi anunciado que o WhatsApp iria começar a compartilhar dados com o Facebook.

Mas o Telegram tem sido um aplicativo de mensagens seguro e popular por um tempo, graças à criptografia de ponta a ponta , compatibilidade com vários dispositivos e muito mais.

Se você deseja manter seus dados privados privados, o Telegram é uma ótima escolha, pois a empresa tem uma " política de privacidade revolucionária ". Essa política promete protegê-lo contra espionagem e não exibir anúncios.

Portanto, se você está mudando para o Telegram ou já o fez, esta é a forma de mover seu histórico de bate-papo do WhatsApp para que você não perca nada.

Você pode fazer isso para as versões Android e iOS do WhatsApp.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 2 Fevereiro 2021

Para exportar um histórico de chat do WhatsApp no iOS, clique no chat específico que deseja exportar. Em seguida, clique em "informações de contato" ou "informações do grupo" e toque em "Exportar bate-papo" e escolha Telegrama no menu de compartilhamento.

Como alternativa, você pode deslizar para a esquerda em um bate-papo no WhatsApp e escolher "..." e "Exportar bate-papo" para fazer a mesma coisa.

Você pode então escolher uma pessoa de dentro do Telegram para atribuir esse histórico de bate-papo.

Para exportar um histórico de bate-papo em dispositivos Android, abra o bate-papo específico do WhatsApp e clique no menu de três pontos, depois clique em mais e em "Exportar bate-papo". Em seguida, clique em Telegram no menu de compartilhamento. Assim que abrir, você pode escolher para quem deseja importar o bate-papo.

As mensagens importadas incluirão os carimbos de data / hora originais e todos os membros do chat também podem ver as mensagens.

Também é possível economizar espaço em seus chats. Se você tem muito histórico e compartilha muitas mídias, pode liberar espaço no Telegram e também controlar o tamanho do cache acessando suas configurações e clicando em "dados e armazenamento" e em "uso de armazenamento".

A partir daí, é possível ajustar por quanto tempo os dados são mantidos no telefone antes de serem excluídos (se forem). Qualquer coisa excluída é armazenada na nuvem e ainda pode ser acessada, então essa é uma ótima maneira de economizar espaço, mas ainda tem acesso, se necessário.

Escrito por Adrian Willings.