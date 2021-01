Como definir um temporizador de suspensão para seu programa ou filme da Netflix

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Netflix está lançando um teste que permitirá que você defina um temporizador.

No lançamento, o site é limitado a assinantes em dispositivos Android. Mas, essencialmente, permite que você defina um cronômetro para o seu período de exibição. Você pode escolher entre quatro configurações de temporizador: 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos ou o fim do que você está assistindo. Após o término do limite de tempo selecionado, o aplicativo Netflix para Android interromperá sua transmissão para, teoricamente, ajudar a poupar a bateria do seu celular ou tablet. Isso também interromperá a reprodução automática dos episódios de programas de TV.

Imagine ser capaz de sustentar seu telefone Android, apresentar um programa da Netflix e desmaiar, sem ter que se preocupar em descobrir onde assistiu pela última vez.

The Verge disse que o teste da Netflix é limitado a "usuários selecionados globalmente", mas que a Netflix irá considerar levar o recurso para outros dispositivos, incluindo o aplicativo Netflix em aparelhos de TV e desktops. Depende apenas de quão amplamente aceito e usado o recurso é pelos testadores durante a fase beta.

O recurso também está limitado a perfis de adultos no momento.

Para usar o recurso de cronômetro da Netflix, siga estas etapas:

Selecione e reproduza um programa de TV ou filme em seu dispositivo Android. No canto, você verá um ícone de relógio rotulado como Timer. Toque em Timer. Selecione 15, 30, 45 minutos ou Concluir apresentação.

Escrito por Maggie Tillman.