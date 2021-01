Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Nem todos os olhos estavam voltados para o presidente Joe Biden durante a inauguração.

O senador Bernie Sanders se tornou uma sensação instantânea quando foi fotografado sentado de braços cruzados em luvas de malha feitas em Vermont e uma jaqueta Burton. A imagem explodiu rapidamente na internet, com milhares de pessoas em todo o espectro político criando seus próprios memes "luvas de Bernie". Se você quiser participar dessa mania global, não precisa de habilidades profissionais de Photoshop .

Na verdade, você só precisa do Snapchat , Instagram ou Street View . Aqui está o que você precisa saber. Mas, primeiro, verifique o manete oficial de meme com luvas de Bernie, se você tiver troco de sobra - todos os lucros vão para o Meals on Wheels Vermont, uma instituição de caridade que trata da fome e do isolamento dos idosos.

Aqui estão suas opções, todas as quais não requerem técnicas sofisticadas de edição de fotos:

Baixe e abra o aplicativo Snapchat no seu telefone. Leia o código neste link para obter as lentes das luvas Bernie. Vá para a tela da câmera enquanto abre o Snapchat.

Clique no código para colocar a câmera em foco.

Um pop-up com a lente será exibido.

Como alternativa, pesquise "luvas Bernie" para encontrar a lente. Assim que a lente estiver levantada, você pode escolher “Tirar uma foto”. Vá aonde você quiser tirar uma foto. Você pode mover Bernie para torná-lo maior ou menor. Pressione o botão da câmera para tirar a foto ou mantenha pressionado para gravar um vídeo.

Baixe e abra o aplicativo Instagram em seu telefone. Pesquise "luvas Bernie" na Galeria de efeitos. Deslize para a esquerda no feed de notícias do Instagram para abrir a câmera.

Ou toque no sinal de mais ao lado do ícone "Sua história" em seu feed de notícias.

Na tela da câmera, deslize os efeitos ao lado do botão do obturador.

Toque na última opção "Browse Effects", representada por uma lupa.

Na Galeria de efeitos, toque na lupa no canto para pesquisar.

Pesquisar "luvas Bernie". Você verá várias opções, incluindo "Bernies Mittens" de Plant.architect. Toque no Efeito que deseja usar. Você verá um botão Experimente no canto. Você pode ser solicitado a virar a câmera para fora.

Você pode então posicionar Bernie na cena, movê-lo e redimensioná-lo. Pressione o botão da câmera para tirar a foto ou mantenha pressionado para gravar um vídeo.

Acesse este site gerador de memes de Nick Sawhney , um estudante de graduação . Preencha o endereço na caixa do site. Se o endereço estiver disponível no Street View, o site mostrará Bernie lá. Pressione e segure ou clique com o botão direito em sua foto Bernie para salvá-la em seu dispositivo e compartilhar.

Escrito por Maggie Tillman.