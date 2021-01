Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A TikTok está testando um recurso de perguntas e respostas para transmissões ao vivo que permite aos criadores responder às perguntas dos seguidores por texto ou vídeo. A empresa confirmou o recurso para o TechCrunch , que disse que atualmente está disponível apenas para criadores selecionados por meio de um teste opt-in.

Atualmente, os criadores podem responder a perguntas individuais em seus comentários publicando um novo vídeo com uma resposta ou podem deixar um comentário de texto de resposta. No entanto, as perguntas e respostas são para criadores que desejam interagir com os fãs durante a transmissão ao vivo. Pode ser difícil para os criadores responder a milhares de perguntas na interface de chat ao vivo existente, então a opção de perguntas e respostas permitirá que eles respondam de forma fácil e direta a mais perguntas.

Quando disponível, os usuários podem tocar no botão Q&A no campo de comentários de um vídeo ou enviar perguntas diretamente por meio de um link Q&A na página de perfil de um criador. Os criadores podem então ver todas as perguntas em um só lugar - e não há limite para o número de perguntas que o criador pode receber.

Claro, os criadores não precisam responder a todas as perguntas.

O consultor de mídia social Matt Navarra , o primeiro a descobrir o recurso, postou capturas de tela de como funciona o Q&A. Ver abaixo:

Novo! TikTok tem um recurso de perguntas e respostas!



Os criadores podem adicionar um botão de perguntas e respostas ao perfil, permitindo que os seguidores deixem perguntas que eles podem responder por meio de respostas em vídeo ou em uma transmissão ao vivo



h / t @Sphinx pic.twitter.com/aMHt4WGhyC - Matt Navarra (@MattNavarra) 19 de janeiro de 2021

No momento, o recurso de perguntas e respostas do TikTok está disponível apenas para criadores com contas de criador públicas e mais de 10.000 seguidores. Os criadores também devem ativar o recurso nas configurações. Ele está sendo testado globalmente e deve ser implementado para mais usuários com contas de criador em semanas.

Escrito por Maggie Tillman.