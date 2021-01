Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Joe Wicks - também conhecido como Body Coach - é provavelmente mais conhecido por seu Lean em 15 livros, ou possivelmente, mais recentemente, por seu PE com exercícios de Joe.

O sul de Londres também faz um Plano de 90 dias e um Plano de Pós-Graduação feito sob medida para cada indivíduo - com receitas e exercícios entregues em formato PDF - e há também um aplicativo iOS chamado Body Coach que chegou à App Store em 10 de dezembro.

Concluímos o Plano de 90 dias e o Plano de Pós-Graduação, mas esse recurso é todo sobre o aplicativo Body Coach. Isso é tudo que você precisa saber, incluindo quanto custa, o que você recebe com o seu dinheiro, como funciona e se vale a pena se inscrever.

Três opções de assinatura

Anual, Trimestral, Mensal

£ 89,99 / £ 37,99 / £ 14,99

Existem três opções de assinatura para escolher: Anual, Trimestral e Mensal. Como acontece com a maioria das assinaturas de aplicativos, você economiza dinheiro pagando o custo inicial anual em vez de mensal, e é bastante também - metade na verdade.

Anual é £ 89,99, embora seja £ 69,99 até 10 de janeiro. Trimestralmente é £ 37,99, o que equivale a cerca de £ 152 por ano e mensalmente é £ 14,99, o que equivale a quase £ 180.

Receitas sob medida para você

Escolha o nível do plano

Escolha o tipo de comida

Como o Plano de 90 dias, o aplicativo Body Coach oferece uma série de receitas personalizadas individualmente para você, com base em sua BMR (Taxa Metabólica Basal), que é calculada a partir das informações que você insere após a assinatura.

Essas informações incluem sua altura, peso, se você tem algum problema de saúde preexistente, qual é seu estilo de vida em termos de quanto você se move em um dia normal, bem como coisas como se você está amamentando ou se esteve em um dieta com controle de calorias no ano passado.

Você também escolhe o plano de nível que deseja - Iniciante, Intermediário ou Avançado - e que tipo de comida você gostaria com quatro opções disponíveis: Refeições Mistas (pratos de carne, peixe e vegetais), Refeições Pescatarianas (peixes e vegetais), Vegetais (somente pratos vegetarianos), Vegan (apenas pratos à base de plantas). Você pode mudar qualquer um a qualquer momento, então se você quiser se tornar vegano no meio do caminho, não há problema, mas se você mudar a intensidade do plano, ele volta ao ciclo um.

Depois de inserir as informações, o aplicativo cria seu plano. Seu plano é dividido em ciclos e cada ciclo dura quatro semanas. Todos os ciclos vêm com sete treinos (cinco de 25 minutos e dois mais curtos), vídeos de aquecimento e resfriamento e uma série de receitas, com novas receitas e treinos para cada ciclo.

Todas as receitas oferecem porções adequadas a você, como mencionamos, e o primeiro ciclo tem 60 receitas - 27 Refeições Reabastecimento, 33 Refeições Gerais - além de 12 Petiscos. As Refeições de Reabastecimento são projetadas para serem consumidas após o treino e incluem carboidratos, enquanto as Refeições Gerais são ricas em gorduras e pobres em carboidratos e projetadas para serem consumidas nas outras duas refeições do dia ou nas três refeições em um dia de descanso.

Se o aplicativo Body Coach funcionar como o Plano de 90 dias, é provável que seja recomendado comer duas Refeições de Reabastecimento e uma Refeição Geral nos dias de treino e três Refeições Gerais em dias de descanso para o ciclo dois, em vez de uma Refeição de Reabastecimento e duas Refeições Gerais em dias de treino e três Refeições Gerais em dias de descanso, no ciclo um, mas avisaremos quando chegarmos lá.

Medições iniciais

Fotos

Treino 4/5 vezes por semana

Você é incentivado a inserir suas medidas iniciais e fotos para ajudá-lo a ver o progresso à medida que avança pelo plano e mantê-lo motivado.

Essas medidas são seu peso, tórax, quadril, cintura, braço direito, braço esquerdo, perna direita e perna esquerda. O aplicativo explica onde medir para ajudá-lo a medir no mesmo local no final do primeiro ciclo.

As fotos são frente, verso e lateral, e embora você não precise fazer upload de fotos se não quiser, com base em nossa experiência, recomendamos que você faça. Às vezes é muito difícil ver as mudanças incrementais em você, mas ficamos muito satisfeitos com os resultados desde o início do Plano de 90 dias até o final do Plano de 90 dias, quando olhamos para trás nas fotos.

O aplicativo Body Coach, como o Plano de 90 dias, espera que você treine de quatro a cinco vezes por semana. Recomenda-se também beber 3 litros de água em cima de qualquer chá ou café que você tenha, e comer dois lanches por dia de acordo com o seu plano.

Ao final de cada ciclo de quatro semanas, você obterá a opção Check-in. É aqui que esperamos que você responda a algumas perguntas com base em sua fome durante o primeiro ciclo, como você encontrou os exercícios, bem como insira suas medidas e carregue novas fotos. Depois de concluir o Check-in, você obterá novas receitas e novos exercícios.

Lembre-se que o primeiro ciclo não requer nenhum equipamento, mas o ciclo dois requer um conjunto de halteres. O aplicativo Body Coach não especifica um peso, mas recomenda algo desafiador, mas não muito pesado.

Plano de dieta sob medida

Exercícios sob demanda

Treinos ao vivo

Ferramenta de planejamento

Em suma, o aplicativo Body Coach oferece um plano de dieta individualizado, cinco treinos e dois treinos mais curtos a cada quatro semanas que podem ser acessados a qualquer momento para fazer quando quiser.

Há também uma seção de exercícios ao vivo com os próximos exercícios que permitem que você treine com Joe Wicks em tempo real. Os exercícios ao vivo ficam então disponíveis na seção On Demand da guia Ao vivo no aplicativo para que você sempre tenha uma variedade de exercícios para fazer.

Além disso, o aplicativo Body Coach possui uma ferramenta Planner que permite que você escolha em quais dias deseja se exercitar e quais refeições deseja comer, para que seja mais fácil planejar com antecedência e se preparar. Ainda não existe um recurso de lista de compras que reúna os ingredientes das receitas em uma lista simples, mas Joe Wicks disse que isso viria em breve.

App em vez de PDF

Não, crie sua própria seção para o aplicativo

Nenhuma ferramenta de trocas para o aplicativo

Com base em nossa experiência até agora, uma das principais diferenças entre o plano de 90 dias e o aplicativo Body Coach é que você não obtém uma seção Crie sua própria dentro do aplicativo Body Coach para quando estiver fazendo suas próprias refeições e não seguindo uma das receitas personalizadas.

O Plano de 90 dias oferece quantidades individuais específicas para frango, macarrão, molhos etc., o que torna a preparação de um jantar ou almoço ad-hoc, mas ficar dentro de seus limites, é agradável e fácil. Há também uma ótima ferramenta de troca no plano de 90 dias para que você possa facilmente trocar frango por salmão em uma receita, por exemplo, e saber exatamente quanto comer.

No entanto, seu plano é enviado em formato PDF no Plano de 90 dias, que não é nem de longe tão fácil de usar quanto o aplicativo Body Coach e os exercícios são acessados por meio de um link para o canal privado do YouTube.

Colocando desta forma, nós temos todas as nossas receitas personalizadas do Plano de 90 Dias e Plano de Pós-Graduação e ainda nos inscrevemos para a assinatura anual do aplicativo Body Coach, embora algumas das receitas sejam as mesmas.

Cinco guias

Novos recursos chegando

Existem cinco guias no aplicativo Body Coach: Hoje, Seu Plano, Ao Vivo, Biblioteca, Perfil.

A guia Hoje é como uma página de resumo do seu dia. Ele tem o próximo treino ao vivo no topo, se houver, com um botão Adicionar ao calendário, que permitirá que você crie um novo evento para lembrá-lo se você conceder ao aplicativo acesso ao seu calendário.

Em seguida, tem uma seção para Seu Plano, embora esta seja a parte superior se não houver nenhum treino ao vivo planejado para aquele dia. Se você usou a ferramenta Planejador (na guia Seu Plano), poderá percorrer as receitas que escolheu para aquele dia e o treino recomendado. Para as receitas, há um botão para "Começar a cozinhar" que leva você diretamente para o cartão de receita, enquanto o treino tem "Começar o treino" que leva você para a seção de treino onde você pode escolher primeiro o vídeo de aquecimento ou apenas jogar o treino. Infelizmente, o aplicativo não tem uma seção de reconhecimento para quando você completou um treino ou um lugar para dizer que você fez um naquele dia se você fizer um treino diferente do planejado.

Abaixo da seção Seu Plano, há uma contagem regressiva para a data do próximo check-in - quatro semanas a partir de quando você se inscreveu. No momento, não é possível mudar isso, embora Joe Wicks tenha dito em suas histórias no Instagram que era algo que estava sendo trabalhado. Há também um cartão de inspiração de refeição que mostra uma receita do Seu Plano.

A guia Seu Plano é realmente a guia principal. Na parte superior da guia Seu Plano, há três guias adicionais: Treinar, Comer e Planejar.

Dentro da seção Train está o que se espera de você no ciclo, o equipamento necessário e seus treinos, com um breve resumo do que os treinos envolvem, por exemplo, o número de movimentos, rodadas e proporção de trabalho para descanso. Você também encontrará vídeos de aquecimento e resfriamento e exercícios rápidos.

Na seção Comer, você encontrará como deve comer no ciclo, por exemplo, duas refeições gerais, uma refeição de reabastecimento e dois lanches em dias de treinamento, bem como a guia Refeição de Reabastecimento, guia Refeição Geral e a guia Lanches .

Ao clicar nas três guias de receitas diferentes, você verá todas essas receitas com cada cartão de receita oferecendo uma imagem, hora de fazer e também haverá um rótulo se for "Bom para viagem", "Adequado para a família", "Bom para cozimento em lote" ou uma "receita mais longa". As receitas também estão convenientemente organizadas a tempo de fazer a ordem, com as mais rápidas no topo.

Tocar em um cartão de receita individual oferece o número de porções na parte superior com uma guia de ingredientes e guia de método abaixo. Há também uma lista suspensa de Ingredientes Alternativos na parte inferior, mas não é tão extensa quanto a Ferramenta de Trocas do Plano de 90 Dias, em vez disso, informa onde você pode usar gordura com baixo teor de gordura e um leite diferente, por exemplo, em vez de você pode trocar essa quantidade de frango por essa quantidade de salmão.

A aba Planejador permite que você decida em que dias e quando vai treinar, com opções de Primeira Coisa (antes do café da manhã), Manhã (antes do almoço), Almoço (antes do jantar) ou Noite (após o jantar). Você pode então escolher as receitas que deseja comer naquele dia, embora, embora recomende o treino a fazer, o aplicativo apenas o lembre das recomendações alimentares, em vez de limitar a escolha de Reabastecer Refeições apenas para a refeição após o treino e Refeições Gerais o outras vezes, por exemplo.

Tocar nas setas no início da semana permite que você planeje todo o ciclo, se desejar, mas você também pode fazer isso por semana. Depois de salvo, seu plano aparece na seção Planejador. Você pode editá-lo se quiser, mas caso contrário, tocar em cada cartão leva você direto para a receita ou exercício. É aqui que gostaríamos de ver um recurso de lista de compras implementado.

A guia Live possui duas guias na parte superior: Upcoming e On-Demand. É bastante autoexplicativo. A guia Próximos contém o próximo treino ao vivo com Joe Wicks, bem como os que virão em breve para que você possa ver a data e a hora em que eles estão acontecendo e adicioná-los ao seu calendário usando o pequeno ícone azul.

A guia On Demand tem treinos ao vivo com Joe que já aconteceram, bem como alguns treinos extras, como um treino gratuito com equipamento de corpo inteiro de 30 minutos.

A guia Biblioteca possui duas guias extras: Treinar e Comer. Train é onde você encontrará exercícios de ciclos anteriores para permitir que você volte e faça qualquer exercício que desejar enquanto estiver inscrito no aplicativo. Comer faz o mesmo, exceto para receitas, criando um catálogo de receitas feito sob medida para você.

Finalmente, a guia Perfil é onde você encontrará suas seleções de plano, seu progresso incluindo medições e fotos, seu estilo de vida e opções de saúde e configurações para o aplicativo.

Dentro das seleções do plano, é aqui que você pode escolher os alimentos que deseja comer, como misto ou vegano. Você também pode escolher iniciante, intermediário ou avançado, mas se você alterar isso, o plano retornará ao ciclo um, seu planejador será mais limpo e o cronômetro de check-in será zerado.

iOS

iPadOS

No momento, o aplicativo Body Coach está disponível apenas para dispositivos iOS e iPadOS. O Android será lançado no verão de 2021.

Reino Unido

Europa

EUA chegando em 2021

O aplicativo Body Coach está disponível no Reino Unido, Irlanda e Europa. Diz-se que chegará aos EUA e à Austrália em 2021, mas nenhuma data ou mês foi confirmado.

Até agora, estamos aproveitando o app Body Coach. Vimos alguns resultados excelentes do Plano de 90 dias e do Plano de pós-graduação que fizemos em 2020, então provavelmente temos alguma motivação extra para continuar com o aplicativo Body Coach, pois sabemos que ele funciona para nós.

Se você fizer a assinatura anual, achamos que você receberá muito pelo seu dinheiro, contanto que você seja alguém que se atenha às coisas, embora a ideia de check-in signifique que você tem alguma responsabilidade, o que é bom para aqueles que saem do carro facilmente.

A assinatura mensal parece muito, mas vale a pena lembrar que você não só faz os treinos, mas também o plano de alimentação personalizado. Adaptado sendo a palavra-chave lá. Com aplicativos como o FIIT, o custo mensal é maior e, embora os treinos sejam excelentes, não há recomendações de alimentação ou dieta, muito menos um plano individual.

As receitas do Body Coach são absolutamente deliciosas pelo que tentamos até agora e, embora haja algumas coisas que gostaríamos de ver no aplicativo Body Coach - como uma função de lista de compras, a capacidade de alterar o cronômetro de check-in, alguns forma de integração de serviço de música e um lugar para registrar os treinos e o que você comeu - até agora somos grandes fãs desse aplicativo.

Atualizaremos esse recurso conforme avançarmos nos próximos ciclos.

Escrito por Britta O'Boyle.