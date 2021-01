Economize no incrível Ivacy VPN com um acordo de Ano Novo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando se trata do mundo online, uma das melhores maneiras de sentir que realmente está vivendo no futuro é obter uma rede privada virtual (VPN) para ajudá-lo a navegar na web sem o incômodo de rastreadores e problemas de privacidade , e pode trocar seu local à vontade para acessar conteúdo difícil de encontrar.

De todas as muitas VPNs no mercado, porém, Ivacy está no topo da tabela. É muito fácil ocultar de forma simples e rápida sua identidade e localização, permitindo que você navegue online com liberdade genuína.

Para comemorar o início de um novo ano civil, Ivacy tem um enorme desconto em execução, que vê um corte massivo de 90% de seu preço normal - isso significa que você pode usar Ivacy a partir de apenas $ 1 por mês. Reunimos algumas das maneiras pelas quais Ivacy pode melhorar sua vida online aqui.

Se você está lendo sobre VPNs, deve ter visto uma das desvantagens comuns que as pessoas experimentam - a velocidade da Internet é prejudicada conforme os dados são transferidos entre os servidores.

Isso não é um problema com o Ivacy, que tem sido consistentemente classificado como uma das VPNs mais rápidas do mercado, garantindo que você terá uma experiência rápida e contínua, especialmente se você costuma desfrutar de altas velocidades.

Essa velocidade é acompanhada por um dos grandes recursos de uma VPN como o Ivacy - ele devolve sua privacidade. Estamos todos tão acostumados com cookies e rastreadores que pode ser difícil lembrar como era navegar na web sem ser seguido, mas o Ivacy fornece um lembrete - é ótimo!

Ao contrário de usar o modo de privacidade de um navegador, a VPN irá embaralhar completamente sua identidade e criptografá-la, tornando impossível para os anunciantes seguirem suas ações e mantendo sua experiência limpa e organizada. É libertador e significa que pode voltar a navegar com confiança.

Algumas VPNs, porém, não são tão boas se você deseja proteger mais de um dispositivo. Esta é outra área em que o Ivacy se destaca, com aplicativos que permitem usar a VPN em muitos dispositivos.

Você pode instalá-lo em até 10 de uma vez com sua assinatura e é compatível com as principais plataformas como iOS, iPadOS, Android, Windows e macOS, para garantir que todas as suas bases estejam cobertas.

Isso significa que, esteja você trabalhando em seu laptop ou em trânsito com seu smartphone, pode contar com a mesma privacidade e mudança de local. Se você preferir usar uma extensão do navegador, elas também estão disponíveis - você decide!

Finalmente, chegamos ao que é possivelmente a maior coisa que uma VPN pode fazer para a maioria das pessoas: desbloquear o conteúdo cada vez mais geo-bloqueado da web. Todos nós já passamos por isso, recebendo uma recomendação de um amigo que você simplesmente não pode assistir porque seu Netflix local não tem, ou o vídeo está bloqueado para você no YouTube.

O Ivacy pode contornar todos esses problemas tornando completamente trivial mudar para qual local ele está enviando você, mascarando sua identidade e permitindo que você contorne as fechaduras. É tão libertador poder assistir o que você quiser em seus próprios termos que você achará difícil voltar aos velhos tempos, acredite em nós.

Além disso, há uma grande variedade de locais para escolher, já que o Ivacy tem uma grande variedade de servidores VPN para escolher, com mais de 3.500 ao redor do mundo . Portanto, qualquer local que você deseja provavelmente será possível.

Se você acha que poderia obter alguns benefícios de usar o Ivacy para liberar sua navegação na web, não há momento como o presente, com um incrível negócio de Ano Novo em execução no momento, reduzindo o Ivacy para apenas $ 1 por mês , um pequeno custo para o que você está ficando.