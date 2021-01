O que é Cameo e quais celebridades você pode contratar para os vídeos?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não consegue pensar em um presente para seu pai? Aqui está uma ideia: basta pedir ao seu treinador de futebol favorito para enviar-lhe um vídeo de feliz aniversário. Tudo o que você precisa fazer é usar o aplicativo Cameo - ele permite que pessoas comuns contratem atletas, atores e todos os tipos de celebridades para criar mensagens de vídeo pessoais para qualquer ocasião ou feriado.

Por exemplo, você pode contratar o técnico Steve Spurrier do Florida Gators para parabenizar seu filho por vencer o jogo, ou pode contratar Nick Lachey de 98 graus para cantar uma canção de amor para seu parceiro, ou pode fazer Snoop Dogg fazer um rap para seu amigo. Caramba, até Carole Baskin do Tiger King da Netflix está no Cameo. Milhares de estrelas e influenciadores estão disponíveis, mas seus vídeos têm um custo. Alguns são tão baratos quanto $ 1, mas vimos outros custando $ 299.

O Cameo oferece às celebridades uma maneira de ganhar uma renda extra e coloca os fãs em contato direto com as estrelas que amam. É assim que funciona.

Cameo é uma plataforma baseada nos EUA para celebridades e pessoas comuns. Está disponível como um site e um aplicativo móvel para usuários de Android e iOS . A adesão é gratuita - como talento ou como usuário - mas se você quiser usar o aplicativo para enviar uma mensagem direta a uma estrela ou solicitar um vídeo dela, você tem que pagar. O talento no Cameo pode ser atletas, músicos, atores, YouTubers, TikTokers, diretores, basicamente qualquer pessoa famosa. E eles definem seus próprios preços no aplicativo.

Quando você encontra alguém no Cameo, geralmente há duas opções disponíveis: DM (mensagem) ou enviar uma solicitação. Todos têm preços diferentes e algumas celebridades só oferecem pedidos. Por exemplo, Lindsay Lohan cobra $ 219,99 por solicitações e $ 19,99 por DM. Mas Brian Baumgartner, do programa The Office, oferece apenas solicitações - sem DMs - por US $ 199,99. Seus perfis geralmente têm exemplos de solicitações de vídeo Cameo que você também pode ver.

Os perfis de talento têm uma breve biografia que você pode conferir, bem como as tags às quais estão associados (como atores, comediantes, etc.), seus melhores Cameos, seu tempo médio de resposta e uma pontuação de avaliação de 5 estrelas (mais você pode ler comentários). Você também pode se associar a um fã-clube de uma celebridade gratuitamente a partir de seu perfil para pular a fila e priorizar seu vídeo Cameo, acessar todos os seus Cameos anteriores e ser o primeiro a saber sobre ofertas e quedas de preços.

Algumas celebridades do Cameo também oferecem ligações Zoom ao vivo se você solicitar, embora sejam mais caras do que um vídeo Cameo padrão. Se você está com orçamento limitado, o bate-papo é de longe a opção mais barata se você quiser apenas fazer uma pergunta a uma celebridade ou enviar uma mensagem rápida.

Se você quiser usar o Cameo, a primeira coisa que você precisa fazer é entrar. Você pode fazer isso no site do Cameo ou no aplicativo móvel. Como usuário, há uma variedade de opções de login, do Facebook ao Apple ID ou seu e-mail. É gratuito entrar e usar o Cameo - a única coisa que custa dinheiro são as solicitações e DMs de talentos. Falando em talento, se você quer entrar no Cameo como celebridade, você tem que se inscrever aqui . Cameo entrará em contato com você em 72 horas.

Não se esqueça que você pode incrementar seu perfil do Cameo. Você pode adicionar uma foto de perfil, data de nascimento, nome do Twitter e tornar os vídeos públicos para que outras pessoas vejam (ou privados, se desejar). Você pode fazer tudo isso a partir do painel do site Cameo ou da página Perfil (ícone Cameo na barra de navegação) no aplicativo móvel Cameo. Você também pode visualizar a atividade da sua conta no aplicativo móvel Cameo - basta procurar o ícone de sino na barra de navegação.

No site do Cameo, a página inicial mostra os talentos em destaque, bem como uma barra de pesquisa que você pode usar para inserir nomes de celebridades e encontrar talentos. No aplicativo móvel Cameo, a página de Pesquisa (ícone de lupa na barra de navegação) também mostra o talento em destaque e talento por categorias, bem como uma barra de pesquisa. Há também uma página de Navegação (ícone do telescópio na barra de navegação) que permite que você deslize pelos Cameos em destaque a partir do talento.

Então, digamos que você encontrou uma celebridade que deseja contatar, como Denise Richards . Em seu perfil, você verá um botão que diz Solicitar com um preço. Atualmente, a atriz cobra US $ 179,99 por um pedido. Depois de clicar no botão de solicitação, você deve escolher se é para você ou para um amigo. Em seguida, você será questionado sobre a ocasião, pronomes, instruções, etc. Você também pode adicionar um pequeno vídeo com sua solicitação.

Cameo aceita pagamento direto via cartão de crédito. Os residentes dos EUA que usam iOS também podem comprar "créditos Cameo" para armazenar em suas contas e usar em vídeos posteriormente. Uma vez que a solicitação foi enviada, o talento Cameo tem sete dias para aceitar ou rejeitar o projeto. Se aceito, a celebridade gravará o vídeo e o Cameo enviará um link do vídeo para os números de telefone e e-mail listados com a solicitação. O vídeo pode ser baixado e compartilhado.

Se o talento não atender à solicitação em uma semana, Cameo disse que todas as cobranças serão restauradas em sua carteira (apenas em dólares americanos).

Se você quiser economizar algum dinheiro, talvez envie uma mensagem para uma celebridade em vez de solicitar um vídeo. Por exemplo, o comediante Jon Lovitz do Saturday Night Live vai deixar você DM ele por apenas $ 2,99. Tudo que você precisa fazer é tocar no botão DM em seu perfil e você terá 250 caracteres para fazer uma pergunta ou obter conselhos. Você também pode enviar uma foto. Infelizmente, com DMs, Cameo disse que uma resposta não é garantida e nenhum reembolso é dado nesta situação.

Como os DMs não são garantidos, é aqui que as avaliações no perfil de uma celebridade são realmente úteis. Vale a pena conferir sua classificação e escanear os comentários de revisão para ver o que outros usuários têm a dizer sobre sua experiência. Se você perceber que o talento tende a responder aos bate-papos, pode ser um risco que vale a pena correr.

No aplicativo móvel Cameo, você pode ir para a página Mensagens (ícone de bate-papo na barra de navegação) para ver seus DMs existentes com talento.

Você pode ingressar no fã-clube de uma celebridade gratuitamente a partir do perfil dela. Basta tocar no botão Fã Clube e você poderá pular a fila para priorizar seu vídeo Cameo, acessar todos os Cameos anteriores e ser o primeiro a saber sobre promoções e quedas de preços. Cameo disse que mais vantagens estão chegando aos fãs-clubes também.

O preço (USD) irá variar, pois é definido individualmente por cada celebridade. Você pode ver quanto solicitações e custos de DM em seu perfil. Se estiverem disponíveis, você verá os botões rosa de solicitação e DM para iniciar uma transação com eles. Se eles não estiverem disponíveis, seu perfil dirá "temp indisponível" e os botões ficarão limpos. Você também pode ver a opção de solicitar uma chamada Zoom com talentos. Essas são geralmente a opção mais cara e não são muito comuns de encontrar.

Quando você estiver pronto para contratar talentos, acesse sua conta, clique no botão de solicitação ou DM, preencha o formulário de solicitação e clique no botão de reserva quando terminar. Cameo aceita AMEX, Mastercard, VISA, PayPal na web. O aplicativo móvel Cameo também aceita sua carteira digital, como Apple Pay ou Google Pay. Cameo também aceita financiamento Affirm. Se aprovado após uma rápida verificação de crédito, o Affirm permitirá que você pague pelo Cameo em um plano de pagamento mensal com juros.

A lista de talentos no Cameo está crescendo constantemente, mas aqui estão alguns destaques que notamos em janeiro de 2021:

Verifique o centro de ajuda do Cameo se tiver mais perguntas.

Escrito por Maggie Tillman.