(Pocket-lint) - O TikTok se tornou o aplicativo mais recente a adicionar um recurso de resumo anual, dando aos usuários a oportunidade de redescobrir alguns de seus vídeos favoritos.

A recapitulação é adicionada assim que os usuários baixam o software mais recente do aplicativo, dando-lhes uma experiência semelhante ao Spotify e uma coleção personalizada de clipes com os quais interagiram nos últimos 12 meses. Também estão incluídos neste pacote "vibrações", que são baseadas no tipo de conteúdo que os usuários mais assistem, bem como algumas estatísticas sobre a frequência com que você comentou, compartilhou e gostou de certas postagens.

Os fãs do TikTok poderão acessar o novo recurso clicando no ícone no feed Para você ou no banner na seção Descobrir e, para aqueles que são usuários há pouco tempo, a lista será incluída alguns vídeos do Top 100 da própria empresa. Se acontecer de você compartilhar seu vídeo, você também será recompensado com um emblema especial.

A adição é uma maneira legal para os usuários relembrarem alguns momentos de entretenimento de um difícil 2020 - um ano que também apresentou seus próprios desafios para a TikTok como empresa. Embora tenha crescido rapidamente nos últimos dois anos - e atualmente esteja a caminho de ultrapassar a marca de um bilhão de usuários - também foi banido da Índia e enfrenta problemas constantes nos EUA.

Claro, a imprensa negativa que ele recebe é ligeiramente combatida com recursos como o resumo anual, uma vez que os vídeos são compartilháveis - assim, induzindo mais usuários a se inscrever e participar - e lembra os usuários existentes do valor do aplicativo para eles.

Escrito por Conor Allison.