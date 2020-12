Uma nova atualização do Zoom é compatível com Macs baseados em Apple M1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Zoom oficialmente suporta Macs baseados no Apple M1 a partir de hoje.

A Zoom está lançando uma atualização para Macs baseados em Apple Silicon, como o novo MacBook Air, MacBook Pro e Mac mini, que irá garantir que eles funcionem perfeitamente com o Zoom.

Na verdade, não tivemos nenhum problema com o Zoom nos Macs M1 que testamos (após a atualização 16.1 para MacOS Big Sur), mas um colega teve problemas com o som e também não esgotou a vida da bateria. Obviamente, isso estava usando o tradutor de código Rosetta 2 que a Apple desenvolveu para permitir a execução de código não-Apple Silicon.

No entanto, faz sentido para o Zoom oferecer suporte nativo do Apple Silicon com o número de novos Macs que estão por aí e com mais definido para estrear na primavera. A Zoom está oferecendo um instalador separado para Apple Silicon Macs, disponível no site da Zoom.

Também na nova versão há melhorias no suporte de contato na nuvem, aprimoramentos para webinars, opções de segurança mais claras, além de outras correções de bugs. Existem também alguns aprimoramentos para quem liga para o Zoom por telefone. Você pode ler as notas de lançamento completas .

Zoom foi definitivamente uma das histórias de sucesso de 2020 em um ano muito sombrio - e de fato nós o premiamos como nossa tecnologia do ano .

Escrito por Dan Grabham.