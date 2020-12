Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há nada como uma VPN para ampliar seus horizontes digitais - uma rede privada virtual pode tornar muito mais fácil navegar na web sem ter que se preocupar com questões de vigilância e privacidade, e também pode ajudá-lo a acessar o conteúdo que você teria dificuldade encontrar.

Ivacy é um dos melhores que existem, permitindo que você mascare sua identidade e localização de forma rápida e fácil, e abre novos mundos de possibilidades, e para celebrar o Natal deste ano está fazendo uma liquidação absolutamente inacreditável, com 90% de desconto em seu preço normal e permitindo você o compra por apenas $ 1 por mês. Continue lendo para descobrir como a Ivacy pode ajudá-lo.

Uma das partes mais libertadoras do uso de VPN é ser capaz de dar adeus à questão do conteúdo bloqueado geograficamente. É tão comum receber um programa recomendado por um amigo, para um serviço de streaming como o Netflix, e então descobrir que você não pode assisti-lo porque não está na versão da plataforma do seu país.

Isso acontece conosco o tempo todo no YouTube também, recebendo recomendações de vídeos que nos confrontam com o aviso de que "Este conteúdo não está disponível em sua região". É tão cansativo, e é por isso que é tão brilhante poder usar o Ivacy para contorná-lo. Basta mudar a sua localização com um toque, selecionando a partir da ampla gama de opções da VPN, e assim você será mascarado e poderá assistir a qualquer conteúdo que alguém daquele país teria acesso.

É realmente libertador e faz você se sentir mais como um cidadão de um mundo digital, em vez de apenas ficar preso a qualquer gama restrita de opções que você deveria ter. Além disso, o Ivacy tem uma grande variedade de servidores VPN para escolher, com mais de 3.500 ao redor do mundo . Isso significa que você nunca ficará preso sem um servidor para ingressar no destino de sua escolha.

Claro, embora seja realmente ótimo poder assistir o que quisermos, o outro grande benefício de usar uma VPN é que você obtém sua privacidade de volta. Entre cookies e rastreadores, mesmo se estiver usando o modo privado ou anônimo de seu navegador favorito, você ainda deixará uma pegada digital para trás, que as empresas estarão ansiosas para explorar.

Use uma VPN, porém, e você ficará completa e totalmente mascarado pela primeira vez - seu endereço IP embaralhado e seus dados de localização uma completa pista falsa. Isso significa que você pode voltar aos dias em que não precisava se preocupar com anúncios personalizados e voltar a navegar livremente. Você ficará livre de rastreadores e será capaz de fazer o que quiser sem uma empresa olhando por cima do seu ombro, como as coisas deveriam ser.

No entanto, o Ivacy também mantém as coisas incrivelmente rápidas - você não terá uma queda em suas velocidades, mesmo que esteja executando tudo por meio de uma VPN, o que torna o uso fácil. Também é mais rápido do que vários concorrentes, como você pode ver abaixo.

Claro, uma VPN em seu laptop pode ser realmente útil e ajudá-lo enquanto você navega e trabalha, mas o Ivacy está longe de ser limitado para uso em seu desktop - ele tem aplicativos que funcionam com smartphones e tablets, também, para garantir que você pode proteger todos os seus dispositivos.

Você pode instalá-lo em até 10 dispositivos diferentes com uma assinatura, o que provavelmente é mais do que suficiente para a maioria das pessoas, e continuar com a navegação privada sem localização, esteja você no celular ou não. Existem também extensões úteis para vários navegadores diferentes, caso você prefira usar o Ivacy por navegador.

Se tudo isso somar algo que você acha que poderia ajudá-lo no seu dia-a-dia, nunca houve melhor momento para obter uma assinatura Ivacy - você pode obtê-la por apenas $ 1 por mês agora , um negócio louco em honra do Natal.