(Pocket-lint) - O Discord permite que os usuários em um laptop ou PC façam chamadas em grupo e compartilhem o que está acontecendo em suas telas. Agora, a empresa está introduzindo o mesmo recurso para usuários de smartphones, conforme detectado pela primeira vez pelos desenvolvedores do XDA .

Tudo o que você precisa fazer é abrir o aplicativo móvel no seu iPhone ou telefone Android e começar a transmitir. Você poderá mostrar qualquer coisa em sua tela, assim como o cliente de desktop, a menos que abra um aplicativo que bloqueie especificamente a gravação de tela, como o Netflix e outros serviços de streaming.

Em um nível básico, o Discord é uma das maneiras mais fáceis de se comunicar com seus amigos por voz, texto e vídeo. Se você experimentou o Slack no local de trabalho, pense no Discord como a mesma coisa, apenas voltado diretamente para os jogadores e com muito mais recursos. É multiplataforma e também pode ser usado onde você estiver. Ele está disponível para download gratuito para Windows, Mac, Android, iOS e até Linux. Você também pode usá-lo diretamente em um navegador da web, mesmo sem fazer o download.

O Discord permite que os amigos conversem entre si ou individualmente ou em grupo por meio de um servidor. Você pode usá-lo para enviar mensagens diretas a amigos, fazer chamadas de vídeo com eles, conversar por voz e, é claro, compartilhar tela. Para obter mais informações sobre como o aplicativo funciona, verifique nosso explicador detalhado aqui .

O recurso de compartilhamento de tela móvel do Discord será lançado em 17 de dezembro de 2020.

Escrito por Maggie Tillman.