Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O conceito de fazer exercícios em casa não é exatamente novo, mas mudou drasticamente nos últimos anos. Já se foi o tempo dos DVDs apoiados por celebridades e dos planos de ajuste rápido, agora substituídos por profissionais que acessam o YouTube, Instagram ou serviços sob demanda.

Um desses serviços é o Fiit, uma plataforma de app e fitness desenvolvida para substituir a assinatura da sua academia e orientá-lo em planos personalizados envolvendo exercícios aeróbicos, de força e de reequilíbrio.

No entanto, há muito mais para entender sobre como exatamente esses exercícios em casa se desenvolvem, como seu progresso é monitorado, o que você precisa para começar e - talvez o fator mais importante - quanto custam.

Para aqueles ansiosos por aprender tudo o que há para saber sobre Fiit e deixar a academia lotada e repleta de germes para trás, vamos começar.

Já aludimos ao conceito mais amplo, mas vamos dobrar aqui. Basicamente, o aplicativo Fiit permite que você acesse centenas de aulas em três estúdios diferentes - Cardio, Strength e Rebalance. Essas aulas são passeios de 10, 25 ou 40 minutos, com a dificuldade qualificada como nível básico, iniciante, intermediário, avançado ou todos os níveis.

Se você tem uma TV na qual planeja fazer exercícios, pode conectar seu dispositivo iOS ou Android por meio de um cabo HDMI, ou pode transmitir ou transmitir exercícios por meio da Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV ou Sky Q.

Se você quiser manter as coisas no seu smartphone ou tablet, essa também é uma opção - simplesmente não conecte nada e a aula vai rolar. Isso permite que você faça exercícios ao ar livre ou até mesmo aproveite a orientação do Fiit enquanto estiver na academia. Meio que anula o objetivo principal, mas, a questão é que você pode fazer esses exercícios de onde quiser.

Os exercícios podem ser selecionados manualmente, passando por vários filtros e menus, ou você pode iniciar um dos vários exercícios que são alimentados automaticamente quando você está em um plano. Em seguida, você tem a opção de vincular um rastreador compatível (mais sobre o equipamento abaixo) e aguardar que tudo carregue. Cada treino do Strength and Cardio Studio começa com um aquecimento e termina com um resfriamento, e você estará igualando o treinador em cada estágio.

Há uma abundância de estruturas diferentes para classes, e você é capaz de ver o detalhamento de cada classe no aplicativo antes de começar - isso significa que você sabe exatamente no que estará trabalhando e por quanto tempo, bem como as favoritas de todos, quanto tempo de descanso que você terá.

O feedback em tempo real é onde o Fiit realmente brilha, no entanto. Se você tiver uma faixa torácica compatível (a Fiit oferece duas faixas torácicas diferentes que você pode comprar na Loja Fiit ) ou um Apple Watch, smartwatch Samsung Galaxy ou qualquer smartwatch Fitbit, sua frequência cardíaca será exibida na tela enquanto você se exercita e, no caso de aulas de cardio, contribua para Fiit Points. Para aulas de força, as tiras peitorais de Fiit também podem contar suas repetições para cada exercício em um treino.

Essas duas coisas são essencialmente medidas de seus níveis de esforço durante a aula e funcionam como um ponto de referência para seu progresso e como você se equipara a outros usuários que fizeram a aula.

Nem todas as aulas precisam ser feitas sob demanda contra você também. Fiit também tem uma programação diária de 60 classes diferentes nas quais você pode reservar, aparecer ao lado de outros usuários Fiit e subir no placar ao vivo.

Depois de baixar o aplicativo Fiit, se inscrever e configurar sua assinatura, você receberá automaticamente um teste gratuito de 14 dias.

Se você gosta desse pequeno período de teste, você tem três opções diferentes de assinatura Premium para escolher. O pagamento mensal custará £ 20 por mês, os pagamentos trimestrais custarão £ 45 a cada três meses e a assinatura anual custa £ 120.

Ao se associar, você terá acesso a mais de 600 aulas e 20 planos de treinamento centrados em HIIT, treinamento de força, ioga, flexibilidade e muito mais. Como mencionamos na seção anterior, isso também concede a você acesso a estatísticas ao vivo e tabelas de classificação durante os treinos, dando-lhe a capacidade de acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

Dispositivos de rastreamento compatíveis - que estão listados aqui - são puramente opcionais, mas, para obter o máximo do Fiit, definitivamente recomendamos investir em um e sincronizá-lo. Isso também vale para equipamentos. Muitas aulas exigirão halteres, kettlebells, bandas flexíveis e similares, mas não são obrigatórios todas as vezes.

Naturalmente, ter algum equipamento abre mais aulas para você, especialmente se você estiver mais focado em exercícios e planos de força. Enquanto você faz isso, pegue um pequeno tapete de exercícios para ajudar a amortecer seus joelhos e cotovelos; você nos agradecerá quando conseguir sobreviver a várias rodadas de movimentos da prancha e da pressão do diabo.

Embora antes fosse limitada ao Reino Unido e à Irlanda, a Fiit agora se tornou uma operação mundial. O aplicativo agora está disponível para download em 175 países - incluindo os EUA, Canadá e Austrália - e a empresa também oferece remessa internacional em suas alças de peito, que podem ser compradas em libras esterlinas, dólares americanos ou euros.

Se você deseja se inscrever - o que pode ser feito no site da Fiit - o pagamento será feito em libras esterlinas e depois convertido para a moeda local. Para aqueles que ingressam através da App Store da Apple, o pagamento será feito na moeda local de sua App Store.

Escrito por Conor Allison.