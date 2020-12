Incrivelmente, essas 13 coisas não existem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Notícias falsas, falsificações profundas e conteúdo gerado por IA. A web está repleta dessas coisas.

Agora, as redes adversárias geradoras estão sendo usadas para criar coisas realistas que também não existem. Existem vários tipos deles também, alguns são incríveis, outros malucos, todos certamente interessantes.

Reunimos alguns para sua diversão.

Este gato no existe

Gatos. Ou você os ama ou os odeia. O que você acha de um gato que nem existe?

Esses gatos gerados pela IA são bastante convincentes e provavelmente não causarão problemas de alergia, o que é um bônus.

Este pnei no existe

Este pônei não existe é um site que exibe uma grade colorida de retratos de pôneis gerados por IA, criados com a arquitetura StyleGAN2 da Nvidia.

Com alguma magia inteligente, essas criaturas foram criadas, cortadas, dimensionadas e exibidas em toda a sua glória para o seu deleite visual.

Este carro no existe

Aqui está um site que gera veículos que nunca existiram . Todos os tipos de carros estranhos e maravilhosos que você nunca viu na estrada e nunca verá.

Este certamente não é o melhor em nossa lista. Clique e atualize a página várias vezes e você verá algumas máquinas com rodas realmente estranhas.

Essas pessoas no existem

As pessoas que você vê nesta coleção de imagens não existem e nunca existiram. Eles foram criados por uma rede adversária generativa que foi originalmente desenvolvida pela Nvidia, e mais tarde usada por Phillip Wang para criar This Person Does Not Exist .

Esse site basicamente usa inteligência artificial para gerar aleatoriamente retratos de pessoas completamente artificiais e ainda hiper-realistas. Pessoas que nunca agraciaram o planeta e, no entanto, poderiam facilmente viver ao lado de você.

Esta tecnologia é bastante perturbadora quando você considera o que Inverse notou ao entrevistar o criador .

"Em uma sociedade onde fotos e imagens são os substitutos padrão para a" prova ", os GANs ... logo permitirão que qualquer pessoa forneça" prova "de que qualquer pessoa imaginável fez qualquer coisa imaginável ... Como um exemplo, um ator nefasto poderia espalhar um vídeo ou imagem gerado por GANs retratando um evento falso para incitar distúrbios, protestos ou outras reações potencialmente violentas online. "

Assustador, mas não diminui o quão impressionante é essa tecnologia.

Este Meme no existe

Todo mundo adora um bom meme. Então, por que não aplicar a inteligência artificial para criar alguns novos. Isso é exatamente o que ImgFlip fez.

Esse meme não existe é o resultado e as imagens geradas pelo sistema são, enfim, algo especial.

Esta cidade no existe

This City Does Not Exist é um site impressionante que mostra várias imagens aéreas de cidades que na verdade não existem. E ainda assim eles se parecem com algo que você encontrará ao rolar pelo Google Maps ou espiar pela janela de um avião. Terra e mar colidem com estruturas feitas pelo homem, todas criadas por inteligência artificial.

Estes olhos no existem

Este pode parecer incomum quando comparado com os outros, mas na verdade é bastante interessante.

O autor / criador de This Eye Does Not Exist explica isso muito bem:

"Imagine que você é algum tipo de maquiador e precisa conceituar uma nova marca de maquiagem para os olhos. Mas você tem um problema, está sem ideias. Redes adversárias generativas permitem que você crie coisas que não existem, digamos , fotografias de olhos maquiados. Este algoritmo permite, essencialmente, "sonhar" com coisas novas ... "

É bom pensar que redes adversárias geradoras podem ser usadas para o bem. Além de criar um disparate falso do éter.

Esses besouros no existem

Este é um projeto interessante que usa aprendizado de máquina para gerar ilustrações de besouros que realmente não existem. Isso foi criado usando aprendizado de máquina para analisar milhares de ilustrações já em domínio público.

Inspirado por imagens de zoologia, botânica e arqueologia, This Beetle Does Not Exist é certamente fascinante e se destaca dos outros nesta lista que existem como imagens do mundo real um tanto convincentes.

Estas pinturas no existem

Essa adição interessante à nossa lista pega algo que não existe e o transforma em algo físico que existe.

Essas são obras de arte criadas usando o BigGAN (Generative Adversarial Networks) do Google e, em seguida, impressas e pintadas para sua diversão pelo Ganvas Studio .

A ideia é usar o sistema Ganbreeder de Joel Simon para criar sua própria arte e, em seguida, fazer com que o Ganvas Studio a imprima.

Ganbreeder permite mesclar imagens e usar IA para criar algo totalmente único - e um pouco estranho também.

Estas pinturas de retratos no existem

Art Breeder é uma raridade. Um site que cria obras de arte falsas com ajustes simples nas configurações para alterar seus aspectos. Os resultados são estranhos, maravilhosos e certamente únicos.

Estes são exemplos de retratos que foram criados por esta tecnologia, mas de outra forma não existiriam.

Estas pinturas de paisagens no existem

Como os retratos, essas cenas pintadas de belas paisagens coloridas não existem de fato, mas foram criadas usando GANS e interação humana.

Este no um Rembrandt

Isso pode parecer uma pintura do mestre pintor Rembrandt, mas na verdade foi feito por tecnologia.

400 anos se passaram desde a última pintura de Rembrandt, mas historiadores de arte e técnicos conseguiram usar uma combinação de dados e tecnologia de reconhecimento facial para analisar 346 pinturas diferentes de Rembrandt.

Esses dados foram usados para identificar os padrões geométricos típicos usados pelo pintor com foco em certas características faciais humanas. Uma impressora 3D foi então usada para pintar 13 camadas de tinta UV para criar uma pintura realista que formaria O Próximo Rembrandt .

Este navio no existe

Derek Philip Au, criador de This Vessel Does Not Exist explica muito bem a lógica deste:

“A história da cerâmica é de imitação e reprodução.

O aprendiz obtém o domínio do ofício por meio da repetição, aprimorando gradativamente sua técnica. Guiado por uma vida inteira de trabalho no ofício, o mestre examina cada peça confeccionada pelo aluno e joga fora as que considera inadequadas.

O falsificador cria réplicas e as testa no mercado. O conhecedor, informado por décadas de experiência no tratamento de antiguidades, julga as réplicas. Aqueles que são confundidos com autênticos são vendidos, e o falsificador passa a criar cópias ainda mais convincentes. "

Aqui os GANs foram usados para criar vasos falsos que são gerados, avaliados e aprimorados. O resultado é uma coleção aparentemente interminável de vasos e vasos, todos criados por inteligência artificial.

