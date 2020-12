O Lime e o Citymapper fazem parceria para facilitar a localização de bicicletas e e-scooters

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Lime e Citymapper anunciaram que estão fazendo parceria para tornar mais fácil encontrar passeios de Lime em uma série de cidades globalmente.

A nova parceria significará que não há necessidade de trocar de aplicativo, você pode usar o Citymapper para navegar e encontrar as bicicletas Lime ou e-scooters para completar os estágios finais de sua viagem.

Haverá 21 cidades incluídas, espalhadas pelos EUA, Reino Unido, Europa e Austrália:

Reino Unido Grande Manchester Londres

NOS Austin Chicago Cleveland Denver Los Angeles Seattle SF Bay São Luís Washington DC

Europa Berlim Bruxelas Dusseldorf Hamburgo Lisboa Madrid Paris Estocolmo Viena

Austrália Sydney



Em Londres, o Lime agora será incluído no Super Duper Pass do Citymapper. O Super Duper Pass custa £ 40 por mês e oferece transporte público ilimitado, acesso a bicicletas Santander, £ 10 de crédito para táxis Gett e Free Now - e agora até £ 10 de créditos Lime por semana. Isso dá a você um pacote completo para viajar pela capital.

Em Londres, incluirá bicicletas Lime, com os testes de e-scooter no Reino Unido ainda em andamento e ainda sem chegar a qualquer tipo de decisão final.

"Estamos entusiasmados com o lançamento desta parceria com o Lime. A micromobilidade está mudando a forma como nos locomovemos nas cidades, e a COVID-19 tornou alternativas como bicicletas e scooters uma parte ainda mais importante de nossa infraestrutura urbana", disse Alex Thomas, parcerias liderar no Citymapper.

"Os usuários agora podem visualizar suas rotas de viagem de bicicleta e scooter junto com as opções de transporte público no aplicativo Citymapper e, em seguida, ser guiados ao seu destino em tempo real com nossas direções curva a curva."

Escrito por Chris Hall.