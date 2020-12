Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você assistiria a um TikTok de três minutos?

Atualmente, os vídeos TikTok atingem no máximo 60 segundos, mas a empresa está considerando dar aos usuários a capacidade de gravar vídeos mais longos. Está lançando a opção de filmar TikToks com até três minutos de duração, de acordo com o consultor de mídia socialMatt Navarra , que tuitou uma captura de tela de uma nova atualização do aplicativo TikTok. O recurso está aparentemente nos estágios iniciais, ainda com acesso limitado.

Tenha em mente que parte do que torna o TikTok tão único é que seus vídeos são curtos e agradáveis. Se você quiser um conteúdo mais longo, vá para o YouTube ou outra plataforma. Os usuários vão querer deslizar por uma página para você cheia de vídeos repentinamente três vezes mais longa? É muito tempo, e podemos ver que está ficando chato bem rápido. Por outro lado, pode permitir que os criadores sejam, digamos, mais criativos.

As pessoas não gostam de mudanças, então é provável que haja muitas críticas. Mas, com o passar do tempo, talvez todos nós vamos apenas nos acostumar com isso e esquecer os dias dos TikToks de 60 segundos. O Pocket-lint contatou o TikTok para obter mais informações e apresentará um relatório quando tiver mais informações.

Para saber mais sobre o TikTok, confira nossos guias:

Escrito por Maggie Tillman.