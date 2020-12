O que é Strava, como funciona e vale a pena pagar?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Strava possui 50 milhões de usuários e em fevereiro de 2020 disse que estava crescendo a uma taxa de cerca de 1 milhão de usuários por mês.

Então, o que é Strava e por que você deve se envolver com ele? Mais importante, vale a pena pagar pela assinatura que realmente abre a diversão?

Strava é o verbo sueco para "se esforçar" e a empresa classifica a Strava como uma comunidade de atletas. Embora os números sejam pequenos em termos de grandes redes sociais - que podem se orgulhar de centenas de milhões de usuários - o Strava se mantém bem em relação a marcas como Fitbit, com pouco menos de 30 milhões de usuários (com base nos dados do Statista ).

A Strava é totalmente voltada para os atletas. Muito do que o Strava oferece é sobre a análise de seu desempenho e, mais importante, manter o controle de seu treinamento. Os aspectos sociais do Strava realmente atrapalham suas atividades, mas em resumo, é uma ferramenta para quem se exercita.

De forma útil, é uma plataforma universal que todos os atletas podem usar, independentemente de qual dispositivo ou plataforma eles usaram para capturar seus dados esportivos originalmente.

Existem algumas atividades que o Strava realmente favorece: andar de bicicleta e correr.

Embora você possa registrar outras atividades - de caminhadas a ioga - o Strava está no seu melhor ao analisar o desempenho e fornecer comparações interessantes de rotas - o que realmente agrada a ciclistas e corredores.

Com muitos usuários despejando muitos dados, o Strava é ótimo para visualizar rotas, comparar segmentos (partes de uma rota), mas essencialmente, manter o controle de seus próprios objetivos de desempenho e treinamento.

Os principais elementos do Strava se dividem da seguinte forma: registrar sua atividade, seu feed, seu treinamento e desempenho, rotas e segmentos e, finalmente, desafios. O Strava também tem um mapa de calor do seu treinamento - que encontrou fama quando chegou às manchetes e causou um maior foco na privacidade em toda a plataforma - enquanto alguns recursos são mais proeminentes no site do que no aplicativo.

O feed de atividades é basicamente a tela inicial do Strava, onde você verá postagens detalhando as atividades das pessoas que você segue, assim como as suas. Em vez de rolar por uma coleção de postagens manuais ou memes compartilhados, a maioria deles costuma ser sincronizada a partir dos dispositivos de treinamento dos usuários - sejam Apple Watch, Garmin, Fitbit ou outros.

Postagens manuais podem ser criadas, mas não são tão comuns; você também pode postar fotos, mas, novamente, as fotos geralmente são adicionadas às atividades.

As atividades podem ser gravadas no próprio Strava, bem como adicionadas manualmente e, para aqueles sem dispositivo de rastreamento, a gravação no aplicativo Strava costuma ser uma rota útil.

Você pode comentar sobre uma atividade, dar elogios e compartilhar postagens - e uma das grandes coisas que o Strava oferece é a capacidade de compartilhar eventos de grupo ou incluir outros usuários em sua atividade, caso eles não tenham nada para rastreá-la.

Você pode acessar uma atividade para obter mais detalhes sobre ela - além da velocidade ou distância, você pode ver a potência, frequência cardíaca, velocidade ou qualquer outra métrica que o atleta original compartilhou - bem como examinar a rota. No site, você pode editar e salvar rotas para que possa usá-las você mesmo, se for assinante.

A seção de exploração cobre uma variedade de recursos que expandem sua experiência com o Strava. Abrange Desafios (no aplicativo - o site tem uma guia separada para Desafios), busca de clubes e atletas. O aplicativo de smartphone Strava também tem um localizador de amigos na página Feed - afinal, é uma rede social e fazer conexões faz parte do que você deve fazer.

É a seção de busca de atletas onde você pode encontrar amigos, seja por busca automática (amigos do Facebook, contatos, por exemplo) ou por nome. O Strava também sugere pessoas que você talvez conheça e queira seguir - mas vale a pena ver se essa pessoa está ativa no Strava, porque muitos contatos podem ter criado um perfil, mas não ser um usuário ativo.

O Challenges permitirá que você se inscreva em várias coisas para tentar e se motivar, como uma meta de distância, escalada ou duração por uma semana ou mês. Alguns deles são patrocinados com algumas recompensas, como um desconto em uma loja por participar de um determinado desafio. É um pouco divertido.

Existem clubes que você pode encontrar e seguir, alguns deles são empresas comerciais que compartilham conteúdo - um pouco mais parecidos com os que você encontraria em uma página do Facebook, por exemplo, mas também existem alguns clubes mais locais que irão compartilhar roteiros e eventos, como passeios organizados - e, novamente, você pode roubar a rota planejada de um clube se quiser ir por conta própria.

Finalmente, na seção Explorar, temos Segmentos, que são uma grande parte do Strava e valem totalmente a pena sua própria seção neste explicador.

Como o nome sugere, os segmentos fazem parte de uma rota mais longa. O Strava não é o único a oferecer tais seções, a Garmin também faz algumas análises de segmento no Garmin Connect, mas não é tão útil quanto no Strava.

Os segmentos permitem comparar seu desempenho ao longo de um curso com esforços anteriores. Como há muitos segmentos, você pode examinar seu desempenho em uma determinada subida, seção em declive, velocidade plana, rota off-road - o que quiser.

Quando você conclui uma atividade, os segmentos que a rota cobre são fornecidos como parte do detalhamento dessa atividade. Se você já passou por esses segmentos antes, pode ver se foi mais rápido ou mais lento - e, com o tempo, pode construir uma imagem granular de seu desempenho naquele segmento específico.

Indo um pouco além, você pode ver como seu desempenho se compara ao de seus amigos e outros atletas, pode competir para bater seus tempos, pode competir contra todos para levar a coroa - e tudo é deliciosamente gravado no Strava.

Os segmentos são talvez a parte mais atraente da plataforma Strava e não há nada tão satisfatório quanto olhar para trás em uma longa viagem e ver como você se saiu nesses segmentos.

Você também pode adicionar segmentos como favorito e definir metas para ajudá-lo a atingir o desempenho. A grande vantagem desses segmentos é que eles serão sincronizados com dispositivos compatíveis. Por exemplo, você pode definir uma meta em um segmento específico que será sincronizado com seu Garmin Edge , de modo que, quando você chegar a esse segmento em seu passeio, as informações da meta sejam apresentadas para que você possa colocar o martelo no chão.

Você também pode criar segmentos de rotas que você tem no Strava. Embora aqueles em áreas movimentadas vão descobrir que a maioria dos lugares já tem muitos segmentos, se você mora em algum lugar mais remoto ou faz uma rota que ninguém mais faz, você pode apenas criar esses segmentos para seu uso, para usar como uma referência de desempenho pessoal . Claro, outros usuários do Strava poderão usá-los - e há muitos segmentos com nomes de comédia que farão você rir quando os descobrir.

Os segmentos também impulsionam o recurso Local Legend do Strava, que destaca os atletas que registram a maioria das atividades nesses segmentos.

Mapas e rotas merecem sua própria seção, porque é um dos principais elementos de qualquer serviço baseado em esportes. Como dissemos, as rotas são registradas em relação às atividades, principalmente de atletas sincronizando corridas de dispositivos GPS, seja um relógio Garmin ou um computador com bicicleta Wahoo.

Também mencionamos que você pode registrar atividades através do aplicativo do smartphone, usando-o como um aplicativo de rastreamento - e isso é popular entre os atletas que prendem uma braçadeira ou montam no guidão do telefone, abrem o aplicativo e batem o recorde.

Os mapas no Strava vêm do Mapbox e são personalizados para o Strava, incluindo visualizações de satélite, híbridas e padrão, a última mostrando muitos recursos de mapeamento como isóbaros e alguns sombreados do terreno, para que você possa ver os recursos do terreno rapidamente.

Os mapas que você obtém no feed do aplicativo Strava são principalmente para referência - você pode ver, pode mudar o que vê, mas pode fazer muito mais com eles se for um assinante.

O aplicativo Strava permitirá que os assinantes descubram as rotas na seção Explorar. O aplicativo não só sugere rotas, mas também permite que você as crie.

Começando com a criação, você pode selecionar o tipo de percurso que deseja - pedalar, correr, caminhar - a extensão do percurso, além de poder especificar se deseja que seja acidentado ou plano, pavimentado ou off-road. Três rotas são então sugeridas para você com base em seus critérios, juntamente com os detalhes - distância, perfil, tempo estimado e a opção de alterar os waypoints com alguns toques.

Isso é ótimo se você está de férias e deseja explorar, ou trabalhando fora de casa e deseja encontrar uma rota de corrida conveniente a partir de seu hotel.

Você também pode criar rotas à mão livre, desenhando no mapa e tendo a rota calculada automaticamente. Você só precisa colocar o mapa na tela, tocar no ícone de lápis para que fique laranja e desenhar onde deseja ir.

Você tem que se certificar de que começa e termina a viagem de onde está, caso contrário, você terá apenas um ponto de partida onde tocou pela primeira vez no mapa. O que esta criação de rota à mão livre significa é que você pode desenhar uma forma no mapa e, em seguida, criar uma rota que corresponda - com todos os detalhes necessários. A mente confunde.

Depois de criar e salvar uma rota, ela será sincronizada com os dispositivos compatíveis para que você possa sair e pedalar ou correr. No entanto, vale a pena verificar, pois pode criar curvas de doglegs, voltas de rotundas e outras esquisitices que é melhor saber com antecedência do que quando você está naquela rota.

O site da Strava é um ambiente muito melhor para mapeamento e rotas. Na rota de um amigo, você pode simplesmente clicar no mapa onde há um botão que diz "Tente esta rota". Novamente, isso é reservado para assinantes, mas isso significa que você pode ver uma rota interessante e decidir fazer você mesmo.

Você terá a chance de editar essa rota - por exemplo, para alterar o início ou o fim de sua casa - e então você pode salvá-la e sincronizá-la como faria normalmente. É uma pena que esta função esteja faltando no aplicativo, porque seria ótimo apenas tocar em um mapa no feed do seu smartphone e criar uma rota a partir dele.

Também há criação à mão livre no site, mas você não recebe as sugestões que recebe no aplicativo. Isso é, mais uma vez, uma pena, porque a criação de rota automática em uma tela maior em um navegador também seria útil - assim como a paridade entre a funcionalidade do site e do aplicativo.

Ainda assim, você pode desenhar suas rotas à mão livre, aplicando algumas restrições sobre como essas rotas são mapeadas. O Strava oferece a opção de seguir rotas populares a partir de seu mapa de calor - então você acaba em rotas populares em vez de ruelas e caminhos obscuros - e você também pode selecionar o tipo de superfície. Para os corredores, isso significa que você pode selecionar superfícies de terra, para os ciclistas de estrada, você pode optar apenas por percursos pavimentados. Para aqueles que estão comprando a popularidade crescente das bicicletas de cascalho, você pode encontrar todos os tipos de rotas que talvez nunca veja na estrada.

Além de encontrar, mapear, registrar e criar rotas para qualquer esporte que você queira praticar, o Strava oferece muitas análises de dados além disso. De qualquer atividade registrada, você obtém um registro dos dados criados - frequência cardíaca, velocidade, distância, mudança de elevação, potência (tanto registrada a partir de sensores ou estimada) e muito mais. Muito disso dependerá dos dados que você inserir - a maioria dos relógios modernos fornece frequência cardíaca, velocidade, distância, alguns fornecem cadência; sensores adicionais também são suportados, como medidores de energia ou sensores de cadência para ciclistas. Quanto mais você investe, mais você ganha.

Você pode navegar pelos gráficos relacionados e ver como essas colinas afetaram sua freqüência cardíaca, e assim por diante, como você pode na maioria dos outros serviços esportivos, do Apple Health ao Polar Flow. O Strava também coleta seus dados de atividade para que você possa ver facilmente sua distância durante semanas, meses e anos. É fácil ver suas estatísticas totais e para quem deseja registrar algo como milhas em um determinado par de sapatos, o Strava permite que você faça isso.

Mais uma vez, há uma tendência para correr, andar de bicicleta e nadar, com essas seções apresentadas na seção de perfil do aplicativo ou ao lado do seu Feed no site. Mas são alguns dos recursos de treinamento mais detalhados que são mais interessantes - e por trás do acesso pago por assinatura. Como as informações que você obtém dependem do que você compartilha com o Strava, as subcipções também favorecem aqueles que têm mais kit de coleta de dados. Se você tiver apenas um ciclocomputador GPS básico, não obterá todas as análises que obteria se tivesse um medidor de energia, sensor de cadência e uma cinta de frequência cardíaca, por exemplo.

Uma medida é o Esforço Relativo, que lhe dá uma ideia, semana após semana, de como suas atividades se comparam às semanas anteriores. Isso é baseado na frequência cardíaca e pode dar uma ideia de como você tem trabalhado arduamente. Ele foi projetado para que sessões mais difíceis e mais leves possam ser comparadas ao invés de uma caminhada leve de 2 horas superando uma corrida de 30 minutos com sprints, por exemplo.

O rastreamento de condicionamento físico é um lado interessante da análise que basicamente leva sua carga de treinamento e esforço relativo para avaliar seu treinamento diário e modelar o efeito que ele tem. Isso vê o condicionamento físico aumentando com a manutenção da carga e a recuperação com o tempo. Embora os números realmente não signifiquem nada, a tendência geral na direção da mudança é o que você está procurando, com sorte em uma trajetória ascendente.

É uma maneira de obter algum feedback de que você está treinando consistentemente bem para gerar ganhos de condicionamento físico. Com atividades regulares em uma abordagem equilibrada, você verá que seu condicionamento físico está melhorando; se você fizer uma sessão difícil e depois nada pelo resto da semana, poderá não ver nenhum ganho. Essencialmente, é uma representação visual de como seus esforços refletem o que sabemos da ciência por trás das melhores práticas de treinamento.

É uma ótima ferramenta motivacional também, porque o Strava exibe regularmente esse tipo de informação, para que você possa ver como sua semana se compara à semana anterior, se você está mantendo sua média semanal, ou está mais alta ou mais baixa.

É também aqui que o Strava oferece uma de suas melhores funções: como você está agrupando dados em um só lugar, qualquer atividade pode contribuir. Isso pode ser uma corrida de um Polar Vantage, uma corrida de um Garmin Edge e um mergulho de um Apple Watch. Você não precisa então olhar para o Apple Health, Polar Flow e Garmin Connect para ver todos esses dados - estão todos em um só lugar e um lugar que vai analisar esses dados de uma forma sensata.

A Strava se reestruturou em 2020 para colocar um pouco mais do que oferecia na camada de assinatura - anteriormente chamada de Summit. Agora existe uma versão gratuita ou uma versão de assinatura.

A assinatura inclui:

Rotas, planejamento e recomendações

Combina passeios e corridas com análise de desempenho

Registro de treinamento

Tabelas de classificação do segmento, lendas locais

Segmentos ao vivo em dispositivos compatíveis

Tendências mensais de atividades e comparações

Definição de metas

Mapas de calor

Planos de treinamento

Curva de potência - se você tiver um medidor de potência

Análise de condicionamento físico e frescor

Para quem não se inscreve, você ainda pode gravar, compartilhar e visualizar atividades no Strava, de forma que ele ainda mantém seu uso como um registro de treinamento, capaz de coletar dados de uma variedade de dispositivos diferentes - e fazer parte da comunidade. Provavelmente, alguns vão conseguir isso do Fitbit, Garmin Connect ou Apple Health de qualquer maneira, se esse for o dispositivo que você está usando.

A assinatura custa £ 47,99 por ano - vale a pena? Se você está interessado em dados e se exercita muito - especialmente quando se trata de corrida e ciclismo - então sim, há muito aqui que você vai gostar. Para os ciclistas, o apelo dos segmentos provavelmente vale o preço sozinho e, para nós, são os recursos de subscrição que realmente gostamos, mas somos geeks de dados.

Mesmo se você não quiser pagar, há bastante grátis no Strava para torná-lo útil - especialmente se você estiver usando dispositivos em várias plataformas ou conectado de maneiras diferentes.

A lista é longa, mas as seguintes plataformas de dispositivo podem ser sincronizadas com o Strava:

Amazfit

Bkool

Bryton

Casio

OLHO DE GATO

COROS

CycleOps: Joule

Fitbit

Garmin

LIVEROWING

Lyzene

MIO

Peloton

Pioneiro

Polar

Recon: Jet

Sigma

Soleus

SRM: PC8

Suunto

Tacx

TomTom

Wahoo

Zwift

Os seguintes serviços também podem ser sincronizados com o Strava:

Apple Health

Endomondo

Garmin Connect

Google Fit (sincroniza apenas com o Google, não de)

MapMyRun

MapMyRide

Runkeeper

Escrito por Chris Hall.