Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Instagram está finalmente apresentando a capacidade de pesquisar por palavra-chave, graças a uma nova atualização de software.

A empresa anunciou ao The Verge que usuários que falam inglês em seis países - incluindo Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda e Canadá - podem pesquisar a plataforma usando palavras-chave. Anteriormente, você só podia pesquisar postagens inserindo hashtags ou identificadores de conta de usuário na barra de pesquisa.

Então, por exemplo, se você quiser encontrar “moda” no Instagram , você só pode pesquisar por postagens com a tag #moda ou contas com “moda” em seu nome ou biografia.

A partir de 17 de novembro de 2020, o Instagram permitirá que você pesquise por palavras-chave - portanto, postagens que apresentem "moda" - mesmo sem uma hashtag - devem aparecer.

O Instagram disse que usa uma série de fatores para determinar o que é relevante e vale a pena aparecer quando você pesquisa por palavras-chave - incluindo o tipo de conteúdo, as legendas e quando a postagem foi publicada. Ele também usa o aprendizado de máquina para “encontrar o conteúdo da mais alta qualidade relevante para você”.

Essa é uma mudança importante que deve tornar o serviço muito mais fácil de usar quando se trata de encontrar postagens por um motivo específico. No entanto, o recurso parece estar em uma espécie de beta, já que apenas alguns termos podem ser pesquisados, incluindo "tópicos de interesse geral e palavras-chave" dentro das diretrizes da comunidade do Instagram.

Já tentamos pesquisar animais e comida e conseguimos encontrar posts relacionados, mas assuntos mais granulares, como “Biden”, não serviram nada.

Escrito por Maggie Tillman.