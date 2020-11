Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon está lançando seu ataque à indústria farmacêutica de saúde, com a introdução da Amazon Pharmacy. É um novo serviço onde você pode fazer entregas ao domicílio de medicamentos prescritos.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

A Amazon Pharmacy é um serviço de entrega de medicamentos com receita disponível na Amazon. Ao se inscrever no Amazon Pharmacy, você terá a opção de criar um "perfil seguro de farmácia", que inclui a adição de informações sobre seguro saúde, problemas médicos e alergias e prescrições regulares. A Amazon disse que aceita a "maioria" dos planos de seguro, e dará aos clientes a opção de entrar em contato com um farmacêutico para obter conselhos.

A Amazon está oferecendo a Amazon Pharmacyas um "serviço distinto" que ajudará os clientes a gerenciar seus "vários medicamentos diários para doenças crônicas". Lembre-se de que, em 2018, a Amazon comprou a startup de entrega farmacêutica PillPack por cerca de US $ 1 bilhão. O serviço foi rebatizado para Amazon Pharmacy e a CNBC disse que a infraestrutura, os centros de distribuição e os parceiros provedores de serviços de saúde da PillPack estão sendo usados para alimentar a Amazon Pharmacy.

Sim. Os membros Prime receberão vantagens sobre os clientes regulares, incluindo entrega gratuita de dois dias em pedidos e descontos em medicamentos. A Amazon disse que os membros do Prime também podem economizar “até 80% em medicamentos genéricos e 40% em medicamentos de marca ao pagar sem seguro”. Os membros Prime poderão até economizar em medicamentos comprados pessoalmente em mais de 50.000 farmácias nos Estados Unidos. Os parceiros incluem Rite Aid, CVS, Walmart e Walgreens.

O serviço oferecerá entregas de uma variedade de "medicamentos genéricos e de marca", de acordo com o CNBC , como medicamentos comumente prescritos como insulina, cremes de esteróides triancinolona, metformina para açúcar no sangue e sumatriptano para enxaqueca. Não venderá o Anexo II drogas, incluindo opióides como Oxycontin.

É fácil. Siga esses passos:

Acesse o site da Amazon Pharmacy. Selecione seu estado de residência. Na próxima página inicial, clique em Continuar. A Amazon então perguntará quem está usando o Amazon Pharmacy. Selecione Adulto ou Menor. Você será orientado a vincular uma conta da Amazon. Você terá a opção de configurar um pino de quatro dígitos. Crie seu perfil da Amazon Pharmacy. Você será solicitado o seguinte: Nome e endereço

Data de nascimento

Sexo no nascimento

Últimos 4 dígitos do SSN

O email Insira seus medicamentos e histórico de saúde. A Amazon perguntará sobre:

Informação de seguro

Medicamentos e vitaminas

Alergias

Condições saudáveis Agora você está inscrito e pode solicitar uma receita ou fazer um pedido.

A maneira mais fácil é inserir suas prescrições ou medicamentos desejados no ato da inscrição. No entanto, se mais tarde você precisar de um novo medicamento, basta pesquisá-lo na Amazon US com o menu suspenso Amazon Pharmacy selecionado ( exemplo aqui ). Você pode então selecionar o medicamento, visualizar suas informações e preços e solicitar uma receita.

Você pode gerenciar sua conta da Amazon Pharmacy, pedidos, solicitações e rastrear entregas por meio do painel da Amazon ou dos aplicativos móveis da Amazon.

A Amazon Pharmacy estará disponível em 45 estados a partir do final de 2020, de acordo com a CNBC. Esses incluem Nova York, Califórnia, Texas, Flórida e muito mais. Os estados atualmente não cobertos incluem Havaí, Illinois, Kentucky, Louisiana e Minnesota. Mas a Amazon planeja incluí-los no futuro.

Confira o hub de suporte da Amazon para a Amazon Pharmacy para obter mais detalhes. Você também pode entrar em contato com a Amazon Pharmacy aqui para obter ajuda.

Escrito por Maggie Tillman.