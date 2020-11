Waze adiciona integração Amazon Music para mais músicas em movimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Waze adicionou outro parceiro de áudio - trazendo Amazon Music para uma experiência integrada.

O Waze é um dos aplicativos de navegação mais populares para smartphones, oferecendo a você o poder do Google combinado com a forma divertida e refrescante de navegar do Waze. É rápido, ágil e, graças à enorme comunidade de Wazers na estrada, é muito bom em detectar coisas como atrasos no trânsito e outros problemas na estrada, como veículos parados e buracos.

O Waze é mais do que apenas um aplicativo de satnav, no entanto, integra outras habilidades para que você não precise perder tempo trocando aplicativos em seu telefone para que ele faça o que você deseja. A adição da Amazon Music significa que os assinantes do serviço podem obter acesso a essa música para streaming de forma simples e fácil.

O Waze já oferece suporte a serviços como Spotify, BBC Sounds, TuneIn e muito mais.

Tudo o que você precisa fazer é abrir o Waze e tocar no ícone da nota musical e, em seguida, selecionar Amazon Music como seu player de escolha. Se você estiver com o aplicativo Amazon Music aberto e com as instruções do Waze em execução, você continuará recebendo instruções no aplicativo de música.

A nova integração estará disponível a partir de hoje, apenas certifique-se de estar conectado ao Waze e ao Amazon Music antes de pegar a estrada.

Escrito por Chris Hall.