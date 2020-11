Zoom aumentando seu limite de 40 minutos para todos neste Dia de Ação de Graças

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Zoom anunciou que seu limite usual de 40 minutos para contas gratuitas aumentará globalmente em 26 de novembro, para coincidir com o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Isso permitirá chamadas de vídeo ampliadas para todos os clientes, das 0h00 (meia-noite) ET de quinta-feira, 26 de novembro, até as 6h00 ET, de sexta-feira, 27 de novembro (coincidentemente, Black Friday).

No Reino Unido, das 5h do dia 26 de novembro às 11h do dia seguinte.

Em um post no Twitter, Zoom disse que a extensão do tempo foi planejada "como um agradecimento aos nossos clientes", e para garantir que "as reuniões familiares não sejam interrompidas".

Como um agradecimento aos nossos clientes, iremos aumentar o limite de 40 minutos para todas as reuniões em todo o mundo, da meia-noite ET de 26 de novembro às 6h ET de 27 de novembro para que suas reuniões de família não sejam interrompidas. #ZoomTogether pic.twitter.com/aubsH0tfxG - Zoom (@zoom_us) 10 de novembro de 2020

Normalmente, o Zoom limita as chamadas entre contas gratuitas a 40 minutos - após os quais os usuários precisam reiniciar a chamada. Usuários pagos não têm limite de tempo para chamadas.

A ascensão dos serviços de videochamada e, em particular, do Zoom, foi extraordinária nestes tempos distantes do normal. O serviço também ganhou a categoria de produto do ano no recente EE Pocket-lint Awards 2020 - que foi anunciado online durante um show de apresentação virtual.

Escrito por Rik Henderson.