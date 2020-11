O Affinity Designer, Photo e Publisher de Serif são alguns dos primeiros aplicativos a serem atualizados para o Apple M1

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Affinity se tornou uma das primeiras editoras a atualizar seus aplicativos para os novos Macs baseados em M1 da Apple. A empresa afirma ter visto aumentos de velocidade de cerca de 3x no novo MacBoook Air.

A empresa também afirma que elementos como camadas de ajuste e filtros ativos podem ser mantidos antes que o desempenho seja prejudicado - permitindo "um fluxo de trabalho mais não destrutivo, mesmo nos documentos mais complexos".

A atualização do Affinity 1.8.6 para macOS agora está disponível para usuários do Affinity Designer, Photo e Publisher. Não há nenhuma palavra da rival Adobe quando ela pode atualizar seu pacote de aplicativos Creative Cloud, embora a Apple tenha rastreado o fato de que o suporte do Lightroom e do Photoshop era bastante iminente durante sua apresentação no Apple Silicon.

A atualização também apresenta alguns ajustes na IU e nos ícones do aplicativo para combinar com o novo estilo do macOS Big Sur.

Ashley Hewson, diretor-gerente da desenvolvedora de afinidades Serif, diz: "Estamos orgulhosos de que nossos aplicativos Affinity estão liderando o caminho mais uma vez, desta vez oferecendo suporte nativo completo para o novo chip M1 da Apple.

"A arquitetura do chip, especialmente tendo uma GPU de alto desempenho com memória unificada com a CPU, é perfeita para aplicativos criativos profissionais.

"As vantagens são particularmente perceptíveis ao trabalhar em documentos com milhares de camadas de pixels, objetos vetoriais e texto. Edições em camadas de pixels são mais bem feitas na GPU, enquanto vetor e texto na CPU. Quando você tem memória unificada, permite um manuseio muito mais rápido desses documentos complexos. "

Serif diz que seu trabalho em aplicativos para iPad ajudou na transição: "Nossos aplicativos para iPad com todos os recursos já tiram proveito de uma arquitetura muito semelhante nos chips da série A, então levamos apenas um dia para transportar nossa versão para Mac para rodar nativamente no M1 ", acrescenta Hewson.

"Na verdade, desde o desenvolvimento para o iPad, sempre esperamos que chips com essa arquitetura chegassem ao Mac, então estamos muito animados porque o dia finalmente chegou."

Escrito por Dan Grabham.