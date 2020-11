Alguns dos anúncios mais loucos que você provavelmente verá

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os departamentos de marketing e as empresas criaram alguns anúncios surpreendentemente chocantes ao longo das décadas.

Usar palavras elegantes e "ciência" para lançar produtos ao público desavisado em nome do capitalismo. Tem havido todos os tipos de anúncios duvidosos, racistas, sexistas e francamente perigosos no último século.

Reunimos alguns dos melhores para sua diversão.

A evidncia cientfica no pode estar errada

Antes que as pesquisas médicas sobre os efeitos do fumo tivessem ganhado espaço e provado as ligações entre o fumo e o câncer, anúncios como esse eram comuns.

Nas décadas de 1950 e 60, as revistas ostentavam anúncios que alegavam os efeitos positivos (ou pelo menos não negativos) do fumo. O anúncio do Chesterfield diz:

"Um médico especialista está fazendo exames bimestrais regulares de um grupo de pessoas de várias classes sociais. 45 por cento desse grupo fumaram Chesterfield por uma média de mais de dois anos. Depois de dez meses, o especialista medial relatou que não efeitos adversos no nariz, garganta e seios da face do grupo por fumar Chesterfield. "

Mais médicos fumam agora do que todos aqueles anos atrás?

Donuts com vitaminas e bebidas

Se você não consegue acreditar que os cigarros são bons para você, que tal esse marketing que sugere que tanto os donuts quanto o Ovomaltine contêm vitaminas saudáveis.

E que eles são ótimos para vitalidade e vigor ?!

Esses anúncios datam da década de 1940 e falam de uma época mais simples, antes que a obesidade se tornasse um problema sério. Nós nos perguntamos o que aconteceu.

D frias sua garganta

Este anúncio tentava sugerir que todos os outros cigarros usavam "tabacos secos como pó", enquanto os camelos eram "suaves", "limpos" e "frescos".

Talvez a coisa mais sinistra sobre este anúncio seja a última linha:

"Junte-se a nós, dê férias à sua garganta. Experimente os Camels por apenas um dia, depois deixe-os - se puder."

Pintura de chumbo menino holands

Antes que se soubesse o que o chumbo poderia causar ao corpo humano, ele foi comercializado para todos os tipos de coisas, inclusive como uma boa ideia para tintas e brinquedos infantis.

Mais tarde, descobriu-se que o envenenamento por chumbo causado por esse tipo de coisa causava todos os tipos de problemas, incluindo danos cerebrais, convulsões e outros.

Estranhamente, até os romanos sabiam que o chumbo podia causar problemas de saúde em potencial, mas o marketing moderno passou por cima dele.

Mulheres batem em coisas

À primeira vista, este anúncio parece bastante inofensivo em comparação com os outros da lista. Não se trata de vender cigarros cancerígenos, apenas um carro. Um carro que uma mulher aparentemente destruiu.

Isso mesmo, nos bons velhos tempos, a Volkswagen era muito mais sexista.

"As mulheres são suaves e gentis" diz o anúncio, "... mas elas acertam alguma coisa ... Se sua esposa acerta alguma coisa em um Volkswagen, não te machuca muito."

Não precisa se preocupar, sugere este marketing, como um VW é barato para consertar, então se sua desajeitada esposa bater em alguma coisa, será muito fácil consertar.

Pep na cozinha

Como uma dona de casa ocupada consegue se manter tão alegre e fofa? Vitaminas, ao que parece. Pelo menos é isso que Kelloggs gostaria que as pessoas acreditassem de qualquer maneira.

A empresa deu a entender que as mulheres da época prosperavam cozinhando, limpando, tirando o pó e uma dose diária de vitaminas Kellogg. Uma pitada saudável de sexismo provavelmente manteve as coisas interessantes também.

7up bom para o seu beb

Este anúncio estranho de anos atrás parece sugerir que 7up é um refrigerante perfeitamente bom para dar aos seus filhos, mesmo aos bebês.

O anúncio até sugere misturar 7uo com um pouco de leite, a fim de criar uma "combinação saudável" - Caramba.

Uma coisa que a 7up tinha a seu favor era a lista de todos os ingredientes no rótulo, algo que não se tornaria a norma nos próximos anos. Mas ainda.

Plsticos para crianas

Na sociedade moderna, você encontrará avisos em sacolas plásticas destacando os perigos de asfixia para as crianças.

Este anúncio da Du Pont Cellophane pode muito bem ser a origem disso. Não embrulhe seus filhos em celofane. Pode manter as coisas frescas, mas certamente não é bom para você.

O acar vai reduzir o seu apetite

A maioria do pensamento moderno é que o açúcar refinado é ruim e adiciona calorias desnecessárias e pode ser prejudicial à saúde de outras maneiras também .

Mas nos "bons" velhos tempos, anúncios como esse pareciam sugerir que lanches e bebidas açucaradas eram uma boa maneira de perder peso. Um lanche antes do almoço faria você parar de comer demais e ajudaria a reduzir o apetite.

Mais do que provável, apenas uma maneira de vender mais açúcar. Ou talvez um estratagema de dentistas para conseguir mais clientes?

Fumar - diverso para toda a famlia

Não há como negar que esse pai tem algumas habilidades soprando alguns anéis de fumaça incríveis, mas ele provavelmente não é o melhor pai. Fumar em ambientes fechados com crianças por perto não é uma boa aparência na sociedade de hoje.

Mas em 1952, não era desaprovado. As empresas também estavam fazendo cigarros atraentes também para um público mais jovem, com aromas, incluindo alcaçuz. Iniciá-los cedo para fidelizar o cliente a longo prazo.

Violncia domstica?

Imagine decidir comercializar seu café sob a ameaça de violência doméstica se o leitor ousasse comprar outras bebidas.

Se ele pegar café velho, pode muito bem bater em você. Isso é um incentivo para comprar Chase & Sanborn em vez de outras marcas?

Ela ficar mais feliz com um Hoover

Parece que, se você não está batendo em sua esposa por servir café velho, é perfeitamente aceitável comprar um aspirador de pó Hoover para ela no Natal.

Não temos certeza de com o que ela ficará mais feliz, para ser honesto. O que sabemos é que este é um anúncio bastante terrível, mas pelo menos Hoovers não são ruins para você.

Fita vermes para sua dieta

Se você acha que alguns desses outros anúncios foram um pouco malucos, que tal este? Já ouvimos falar de dietas da moda bem malucas em nosso tempo, mas é difícil imaginar um mundo onde ingerir tênias propositalmente pareça uma boa ideia.

Creme facial radioativo

De tênias para sua dieta a um creme de beleza radioativo que promete rejuvenescer sua pele. Os bons velhos tempos com certeza tinham tudo. Na época, os raios-X e os primeiros sucessos do rádio significavam que o público era fácil de convencer sobre os benefícios potenciais à saúde, mas essa era claramente uma prática perigosa.

DDT bom para voc?

Este anúncio de 1947 mostra os benefícios do DDT ou, pelo menos, os benefícios do produto químico, como foi visto por testes científicos "exaustivos" na época. O anúncio afirmava que o DDT era bom para frutas, bois, laticínios, plantações e até mesmo para casa.

Obviamente, o diclorodifeniltricloroetano já demonstrou ter graves impactos negativos no meio ambiente e também nas pessoas. Foi demonstrado que era tóxico para muitos tipos de peixes, ovos de aves desbastados e estava até associado a um risco maior de câncer de mama. Como resultado, foi proibido na maioria dos países desenvolvidos nas décadas de 1970 e 1980.

No significa no

Uau. Este. Temos certeza de que não significa não. Claro, talvez a loção pós-barba de Jade East seja tão boa que você terá mulheres caindo de você, mas se não, você não pode simplesmente bater na cabeça de uma e levá-la de volta para sua caverna. Este anúncio é certamente de uma época diferente.

Esquea o seu mdico

Esqueça o seu médico, é com o seu dentista que você deve se preocupar. Mas não se você fumar Viceroys aparentemente. Como seu dentista recomendaria. Embora, francamente, se isso for verdade, você provavelmente deveria considerar a troca de dentista.

Todo mundo sabe que o calor purifica

Os cigarros Lucky Strike afirmavam ser "o melhor cigarro que você já fuma", prometendo protegê-lo contra tosses e também contra irritações. As afirmações ousadas no anúncio indicam que o processo secreto da empresa purifica o tabaco e o torna menos irritante. Porém, não exagere. Todas as coisas com moderação.

Ludano para o pequenino

Os bebês podem ser pequenos vadiadores. Não dormir quando deveriam, mantendo você acordado à noite. Mas talvez a solução seja o láudano. Claro que é uma droga classe A e você está essencialmente dando ao seu filho uma mistura de ópio, morfina e codeína, mas pelo menos você terá uma boa soneca.

Também é bom para o alívio da dor, febre amarela, doenças cardíacas, disenteria e "secreções excessivas". CARAMBA. Porém, o vício será seu maior problema.

Pasta de dente de usque

Pasta de dente com sabor de menta é tão chata e clichê. Por que não tornar as coisas mais interessantes antes de dormir com pasta de dente com sabor de uísque? Ou até mesmo começar o dia. Só não escove e dirija.

Escrito por Adrian Willings.