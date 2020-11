DaVinci Resolve 17 recorta automaticamente seus vídeos do Instagram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O editor de vídeo incrivelmente popular e poderoso DaVinci Resolve recebeu um novo lançamento importante com todos os tipos de atualizações, incluindo a capacidade de cortar automaticamente vídeos quadrados.

Esse novo recurso do DaVinci Resolve 17 sem dúvida agradará os criadores de conteúdo que gostam de postar conteúdo cruzado no Instagram, Facebook e outros lugares.

Agora você será capaz de editar conteúdo de vídeo 16: 9 HD ou Ultra HD e criar automaticamente versões amigáveis do Instagram dos vídeos. O software agora pode lidar com o recorte automaticamente graças ao DaVinci Neural Engine, que é dito ser capaz de identificar rostos no vídeo e ajustar o enquadramento para que você não precise fazer isso.

DaVinci Resolve 17 também possui uma série de outras melhorias , incluindo novas ferramentas de gradação HDR, sistemas de gerenciamento de cores aprimorados, suporte para projetos de áudio massivos e muito mais.

Junto com a atualização, Blackmagic também revelou o console DaVinci Resolve Speed Editor . Um teclado compacto projetado para ajudar a acelerar o processo de edição de vídeo com teclas e dials específicos que você pode usar no software. Este console de edição possui conectividade sem fio Bluetooth e está disponível por $ 295 / £ 235.

Escrito por Adrian Willings.