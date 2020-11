O que é o Telegram, em quais dispositivos você pode usá-lo e quão seguro ele é?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Agora, mais do que nunca, os consumidores estão mais conscientes de seus próprios dados pessoais e privacidade. Com as recentes revelações sobre como as redes sociais gerenciam (ou gerenciam erroneamente) nossos dados pessoais, mais pessoas estão se voltando para formas mais seguras de manter contato.

No passado, usar um serviço de mensagens seguro geralmente significava comprometer os recursos, a diversão e a conveniência. Mas não precisa ser assim. Um aplicativo, em particular, tem crescido em popularidade, talvez mais do que outros: o Telegram. Provavelmente porque, quando se trata de funções de bate-papo e privacidade, isso prova que você realmente pode ter seu bolo e comê-lo.

Multiplataforma, mensageiro rápido

O Telegram é um aplicativo de mensagens seguro e conveniente que é multiplataforma, o que significa que funciona em todos os seus dispositivos. Seu recurso de sincronização instantânea significa que os bate-papos estão sempre atualizados em todos os seus dispositivos ao mesmo tempo.

Embora você use seu número de telefone para configurar inicialmente uma conta, você não está limitado a tê-lo em um telefone. Você pode executá-lo em vários dispositivos ao mesmo tempo sem que ele saia de nenhum outro.

Usar um número de telefone para configurar também significa que é fácil para outras pessoas entrarem em contato com você se tiverem o aplicativo. Não há como aprender novos códigos PIN, endereços de e-mail ou identificadores de conta. Se eles tiverem o seu número na lista de contatos, eles poderão enviar mensagens para você, onde quer que você esteja e qualquer dispositivo que esteja usando no momento.

Aplicativos Android / iOS para smartphones

Disponível na Huawei App Gallery

Versão desktop para Mac / Windows / Linux

Versão do navegador da web também

Uma das melhores coisas sobre o Telegram é que ele está disponível em praticamente todos os sistemas operacionais populares, seja um computador Mac, Windows ou Linux, um smartphone com iOS ou Android ou até mesmo um telefone Huawei .

Se você é um usuário de iPad ou iPhone, pode baixar o aplicativo na App Store . Para dispositivos Android, há um aplicativo na Play Store , além do Telegram X, que tem uma interface um pouco diferente, mas faz todas as mesmas coisas.

Você pode baixar o aplicativo direto para o seu PC ou Mac, acessando a página de download do Telegram .

Se estiver usando um Chromebook, você ainda pode usá-lo acessando a versão do navegador da web da ferramenta de bate-papo ou - se o seu Chromebook for compatível - baixando o aplicativo Android na Play Store . A opção do navegador obviamente também está disponível para quem quiser usá-lo, mas não quiser instalá-lo em seu computador.

Pacotes de adesivos (animados e estáticos)

Sem limites de tamanho de arquivo

O telegrama agrupa até 200.000 em tamanho

Personalize o visual

Sincronização rápida / instantânea entre dispositivos

Não é tão popular ou difundido como aplicativos como o Facebook Messenger ou WhatsApp (também o Facebook), mas tem muitos recursos que o tornam divertido e fácil de usar. Não é apenas um mensageiro de texto seguro enfadonho.

Como qualquer bom aplicativo de mensagens, você pode ter bate-papos individuais ou em grupo, com esses bate-papos em grupo válidos para até 200.000 membros. Além disso, você está livre para enviar e receber arquivos, imagens e dados sem nenhum limite de tamanho ou número deles. Você também pode fazer chamadas de voz ou de vídeo, então é realmente um aplicativo completo.

Uma das partes divertidas do aplicativo é sua coleção de pacotes de adesivos para download. Alguns são animados, outros ainda, mas eles aparecem automaticamente quando você usa um emoji para que - se você quiser - você pode substituir aqueles rostos amarelos e estáticos por animações divertidas. Com ligações com personagens como Star Wars, Vingadores, Mundo Mágico e outros personagens populares, não faltam maneiras de expressar emoções.

Também é personalizável, para que você possa escolher quais cores e gradientes deseja usar em seus bate-papos, desde alterar a tonalidade do fundo até ajustar a cor dos balões de fala nos bate-papos.

Sua melhor característica é provavelmente o quão rápido e confiável ele é. Novas mensagens aparecem em todos os seus dispositivos de uma vez, e todas as atualizações são virtualmente instantâneas, então se você tiver que mudar do telefone para o desktop (ou vice-versa), é fácil e conveniente de fazer.

Atualizações recentes viram o aplicativo adicionar recursos como ter várias mensagens fixadas em bate-papos, o que pode ser útil em bate-papos em grandes grupos ou se você estiver compartilhando uma lista de compras com seu parceiro / colega de casa. Locais ao vivo podem ser configurados para alertar quando você estiver perto de um amigo, se você estiver planejando se encontrar e enviar vários arquivos de música automaticamente cria uma pequena lista de reprodução.

Criptografia AES de 256 bits

Troca de chaves segura

Muito. Na verdade, essa é a razão pela qual tantas pessoas foram atraídas por ele nos últimos tempos. De acordo com sua própria página de perguntas frequentes , é mais seguro como padrão do que o WhatsApp ou o Line. Quer você esteja batendo papo em bate-papos individuais ou em grupo e use duas camadas de criptografia segura.

A criptografia cliente-servidor é usada para criptografar e proteger suas mensagens na nuvem, enquanto os Chats Secretos usam criptografia cliente-cliente ponta a ponta entre duas pessoas, em dois dispositivos e não armazenam as mensagens na nuvem.

É importante notar que esses bate-papos secretos só aparecem nos dispositivos em que o bate-papo foi iniciado, então você não pode ler ou responder a essas conversas no desktop / tablet ou em qualquer outro lugar que estiver conectado.

Nenhum dos seus dados - sejam mensagens, mídia ou arquivos compartilhados - pode ser decifrado quando interceptado pelo seu provedor de serviços de Internet ou proprietários de roteadores / redes Wi-Fi que você possa estar usando no momento.

O Telegram está tão confiante em sua segurança que tem uma competição em que qualquer pessoa que quiser pode tentar decifrar mensagens e dados. Se eles conseguirem, eles recebem $ 300.000.

Além do mais, o Telegram tem um sistema de recompensas em vigor, onde os usuários que identificam áreas de segurança que precisam ser melhoradas são recompensados entre US $ 100 e US $ 100.000 se suas sugestões forem implementadas.

Grátis para baixar

Sem compras no aplicativo ou assinaturas

Sem anúncios

Nada, na verdade. Na verdade, esse é outro ponto que o torna tão atraente. Atualmente, não há taxa de download e nem compras no aplicativo. Além disso, não há anúncios nos aplicativos. O Telegram não é uma empresa com fins lucrativos. O Telegram não vende seus dados e não os usa para anúncios direcionados (porque não existem).

Seu dinheiro veio de um magnata da tecnologia chamado Pavel Durov e, no momento em que este livro foi escrito, essa doação original ainda está forte. O Telegram diz que, se ficar sem dinheiro, pode começar a adicionar opções pagas não essenciais no futuro para manter os desenvolvedores em empregos e manter sua infraestrutura funcionando.

A versão resumida de tudo isso é que o Telegram é conveniente, divertido, rápido e seguro. Além disso, o fato de a empresa não ter interesse em ganhar dinheiro com seus dados pessoais ou vender anúncios significa que você não está lidando com uma empresa cujo único propósito é ganhar dinheiro com seus dados (ao contrário da maioria dos outros provedores de aplicativos de mensagens) .

Você pode até se surpreender ao ver quantos amigos você já tem lá, o número de usuários está crescendo o tempo todo.

Escrito por Cam Bunton.