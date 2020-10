O TikTok agora lhe dirá por que seu vídeo foi removido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A plataforma do TikTok pode ter explodido nos últimos dois anos, mas algumas partes da experiência do usuário foram e ainda estão um pouco malfeitas. Uma dessas áreas tem sido o relato dos usuários quando um de seus vídeos é retirado do serviço.

Na maioria dos casos, você receberá apenas uma mensagem um pouco vaga sobre sua postagem ter violado as diretrizes da comunidade do aplicativo, sem uma explicação precisa do que há de errado com o conteúdo enviado.

Agora, porém, uma mudança está chegando - TikTok diz que está melhorando a forma como os relatórios são tratados. Quando um usuário tem seu vídeo excluído, ele deve dar não apenas a explicação de que as diretrizes da comunidade foram violadas, mas também indicar qual diretriz em particular foi o problema.

Eles também continuarão tendo a opção de iniciar um recurso contra a exclusão, abrindo a possibilidade de que seja restabelecido. Isso pode ser um caldeirão de peixes para o TikTok controlar, mas é um passo positivo para a comunidade.

Em um nível mais granular, a TikTok diz que também está trabalhando para refinar o funcionamento de suas notificações de relatórios, para que as pessoas possam receber não apenas informações sobre a plataforma quando precisarem, mas também encontrar ajuda externa se o conteúdo que viram foi afetado eles.

As mudanças devem estar ativas agora, e você pode ler todos os detalhes sobre elas no blog do TikTok .

Escrito por Max Freeman-Mills.