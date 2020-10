What3words embutido no mapeamento Here para navegação de destino ainda melhor

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - What3words and Here anunciou uma parceria que trará a solução de navegação inovadora para um dos sistemas mais amplamente utilizados para mapeamento em automóveis.

What3words é uma solução inteligente que divide o globo em 3m quadrados, nomeando cada uma uma combinação única de três palavras que apontam para aquele local preciso. Pode ser mais conveniente do que os códigos postais, porque eles podem apontar apenas para uma extremidade da rua, sem mencionar que são difíceis de lembrar.

What3words também contorna o problema de como navegar para locais que estão fora do caminho, evitando a imprecisão que você obtém de alguns endereços. Em vez disso, você pode inserir as três palavras e ir diretamente para esse local, que pode ser uma vaga de estacionamento para passear com o cachorro que, de outra forma, não tem endereço real.

Esta plataforma é bastante difundida, oferecendo não apenas aplicativos para smartphones, mas amplamente utilizada como plataforma para fabricantes de automóveis - Hyundai, Kia, Ford, GM e JLR, por exemplo.

A fusão dos dois trará uma nova dimensão à navegação, o que significa que você pode inserir essas três palavras em seu carro e navegar até aquele local preciso. Isso significa que as pessoas ou empresas podem compartilhar um local como ///scales.tips.ships, sabendo que ele aponta exatamente para onde você deseja ir.

"OEMs automotivos e fornecedores de nível 1 agora podem fornecer o serviço what3words a seus clientes por meio da API Here Search, em vez de ter que integrá-lo eles próprios. Isso permitirá que os motoristas naveguem facilmente em ambientes urbanos densos com esquemas de endereçamento não padrão ou obter facilmente para qualquer local, seja um pub local ou uma trilha ", diz Jørgen Behrens, vice-presidente sênior e diretor de produtos da Here Technologies.

Este será um add-on, então os fabricantes terão que optar por integrar a solução, mas abre a porta para que muito mais pessoas usem potencialmente o what3words para navegação em seus carros.

Escrito por Chris Hall.