Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido finalmente lançou seu aplicativo de rastreamento de contatos COVID-19 para iOS e Android, um dia inteiro antes de sua estreia.

Com base na estrutura de Notificação de Exposição criada pela Apple e Google, que aproveita o rastreamento Bluetooth de curto alcance, o aplicativo NHS COVID-19 está disponível para residentes do País de Gales e da Inglaterra. Ele não coleta dados de localização ou informações de identificação pessoal, e tudo é descentralizado.

O aplicativo irá alertá-lo principalmente quando você se cruzar com alguém que relatou ter sido diagnosticado com COVID-19 - assim como outros aplicativos de Notificação de Exposição que usam a API da Apple e do Google. Também possui outros recursos, como a capacidade de escanear códigos QR para registrar visitas em restaurantes e lojas.

1/8 Pocket-lint

Funcionários do NHS rejeitaram inicialmente a estrutura de rastreamento de contatos da Apple e do Google porque armazenava dados de forma descentralizada no dispositivo do usuário. Ela seguiu em frente com a criação de seu próprio sistema. No final das contas, porém, o NHS decidiu usar a API da Apple e do Google. Você pode ler a saga inteira de idas e vindas aqui .

O aplicativo NHS COVID-19 é gratuito e agora está disponível na Apple App Store e Google Play Store . Requer um dispositivo com iOS 13.5 ou Android 6.0 ou posterior.

Escrito por Maggie Tillman.