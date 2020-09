Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Zoom lançou um novo recurso para seu aplicativo de reuniões para telefones Android e, com os bugs e otimizações usuais, a atualização mais recente do aplicativo inclui fundos virtuais . Mas há um problema: nem todos os telefones são iguais e, portanto, o recurso não funciona em todos eles.

Baixamos a versão mais recente do aplicativo - atualizada em 21 de setembro pela Zoom para a versão 5.3.52640.0920 - em vários telefones de especificações e potência variadas, mas (principalmente) só funcionou naqueles que consideramos dispositivos principais com processadores de última geração.

Faz sentido e é semelhante à maneira como o aplicativo de desktop funciona porque - é claro - gerar esse papel de parede virtual e adaptá-lo constantemente para garantir que fique para trás exige algum poder de processamento.

Com o luxo de ter vários telefones de teste em nossos escritórios, executamos o novo recurso de plano de fundo virtual com sucesso no seguinte:

Huawei P30 Pro - carro-chefe de 2019 com processador Kirin 980 (8 GB de RAM)

Samsung Galaxy S20 - 2020 carro-chefe com processador Exynos 990 (8 GB de RAM)

OnePlus 8 - 2020 carro-chefe com tecnologia Snapdragon 865 (8 GB de RAM)

Samsung Galaxy Note 20 - 2020 carro-chefe com processador Exynos 990 (8 GB de RAM)

Google Pixel 4 - carros-chefe de 2019 com processador Snapdragon 855 (6 GB de RAM)

A maioria dos telefones que testamos em que o recurso de plano de fundo virtual não funcionava era o que classificamos como dispositivos de gama média ou baixa. Exceto por uma exceção notável:

Google Pixel 3a XL - camada intermediária de 2019 com Snapdragon 670 (4 GB de RAM)

OnePlus Nord - 2020 mid-tier com Snapdragon 765G (8 GB de RAM)

BlackBerry Key2 - camada intermediária de 2018 com Snapdragon 660 (6 GB de RAM)

Nokia 5.3 - 2020 low end com Snapdragon 665 (4 GB de RAM)

Nokia 8.3 5G - 2020 mid-tier com Snapdragon 765G (6 GB de RAM)

Sony Xperia 1 ii - 2020 carro-chefe com Snapdragon 865 (8 GB de RAM)

O carro-chefe do Sony Xperia claramente jogou uma chave de fenda aqui por ser o único dispositivo de primeira linha que não permitiu que o recurso funcionasse, mas na maior parte, a lista é dividida em carros-chefe e não-carro-chefe, com o menor power phones sendo aqueles que não podiam rodar os fundos virtuais.

Além dessa única exceção, a regra prática é: se você tem um telefone equipado com os processadores de primeira linha da Huawei, Qualcomm ou Samsung, o recurso deve funcionar para você.

Então experimente e talvez até dê uma olhada em alguns de nossos fundos virtuais favoritos no seu telefone na próxima vez que você tiver uma reunião de zoom.

Escrito por Cam Bunton.